Kim dinlediyse canına kıydı, bestecisi de dahil! İşte o bestenin karanlık sırrı

YOĞUN BİR DEPRESYONUN ÜRÜNÜYDÜ Takvimler 1933 yılını gösterirken Macar besteci Rezső Seress yalnızca kendi yaşamını değil, çok sayıda farklı insanın yaşamını derinden etkileyecek hüzünlü bir bestenin altına imza attı. Bazı rivayetlere göre bu beste, sarsıcı bir ayrılığın ardından gelen yoğun bir depresyonun ürünüydü. Bazı rivayetlere göre ise bu beste, Seress’in yaşam ve dünya hakkındaki öteden beri sahip olduğu karamsar duyguların ve dönemin Avrupası'nda yaşanan çarpıcı siyasal gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkmıştı. TAM İKİ YIL BOYUNCA KİMSE SESLENDİRMEDİ Macar şair László Jávor, yakın arkadaşı Seress’in bestesine söz yazarken muhtemelen pek de zorlanmamıştı. Çünkü çalışmaları sırasında duyduğu müzik, kendi başına bile son derece etkileyiciydi. Neticede Jávor, Seress’in bestesi kadar dokunaklı olan sözleri kâğıda aktarmayı bitirdiğinde, ileride çok sayıda insanı hayattan vazgeçirecek ve 'uğursuz' olarak adlandırılacak şarkı da böylelikle 1933 yılında tamamlandı. Ancak ilk zamanlarda işler pek de Macar müzisyenin beklediği gibi ilerlemedi. Seress, şarkısını yayınlayacak bir plak şirketi bulamıyordu. Üstelik bu durum 1935 yılına kadar devam edecekti. Tam iki yıl boyunca yayınlanmayı bekleyen bu beste, en sonunda dönemin popüler şarkıcısı Pál Kalmár'ın beğenisini toplayınca işlerin seyri de değişecekti. Pál Kalmár'ın bu şarkıyı seslendirmesiyle birlikte hem 'Kasvetli Pazar'ın bestecisi hem de binlerce kişinin hayatı da baştan aşağıya değişti. Derin hüzün barındıran şarkının, dönemin popüler şarkıcılarından Pál Kalmár tarafından seslendirilmesinin ardından, yaşanan bir dizi ölüm Macaristan'ın gündemine adeta bomba gibi düştü. Şarkının yayınlanmasından sonra birçok kişi hayatına son vermeye başlamıştı. Üstelik bu kişilerden biri de Macar bestecinin henüz yeni ayrıldığı sevgilisiydi. Kadın, bir şişe zehir içerek hayata veda etmişti. O dönemde şarkı ile kadının ölümü arasında bir bağ kurmayı reddedenler, ortaya çıkan bir notla beraber gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştı. Seress'in sevgilisi, hayata veda ederken ardında 'Kasvetli Pazar'ın sözlerinin de yer aldığı bir not bırakmıştı.