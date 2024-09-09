Kilosu 200 TL! Tam bir şifa kaynağı

Kalite gerçekten bu sene çok güzel oldu, hava iklim şartlarımız da güzeldi bu sene. İlkbaharda yağışımız biraz fazlaydı genellikle yaz aylarımız da serin gitti, şu anda havalarımız serin meyvemizin tam istediği bir ortam iklim olarak çok aşırı sıcak olmaması bir meyvenin kalitesinde en önemli unsurlardan bir tanesidir. Meyve yavaş yavaş olgunlaştığı için aromasını da güzel almış oluyor, kalibresini de yükseltiyor irileştiriyor bu da tabii fiyatımızı güzelleştirdi. Rekoltemiz çok güzel bu sene bizim 10-15 ton civarında bir ürünümüzü aldık. Bu dönüme göre herkesinki değişiyor. Özellikle kalp hastalığı yaşayan hastalarımızın kalp damarları tıkalı olan hastalarımızın alıç tüketmesi onların sağlığı noktasında çok önemli. Bunu doktorlarımız tavsiye ediyor. Çok faydalı bir meyve zaten. Alıç meyvesinin ana vatanı Belen diyebiliriz. Şu an Türkiye genelinde Belen sarı alıcı olarak tanınıyor. Belen'imizin alıcı Türkiye genelinde bu isimle anılıyor” ifadelerini kullandı.