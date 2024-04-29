Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

İl dışından da peynire yoğun talep olduğunu söyleyen Toprakçı, "İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e her yere gidiyor bu peynir. Bizim peynir bir numara çok kalitelidir. Kışlık herkes alıyor bunu. Biz de burada satıyoruz. Yayladan gelen peyniri biz buradan satıyoruz. Kışlık peyniri bazıları yer altına koyuyorlar, bazıları ise soğuk hava deposuna koyuyorlar. Şu anda kilosu 130 TL ama yaz ilerledikçe 200 TL'ye kadar da çıkabilir'' şeklinde konuştu.