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Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

2024-04-29 15:28:46
Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

Siirt'te yapılan peynir Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.

#1
Foto - Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

Siirt'te yapılan yayla peynirinin İstanbul, İzmir ve Mersin'de yoğun talep gördüğü belirtildi. Her yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte göçerler tarafından yaylalarda üretilen Siirt'in yöresel peyniri, bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı.

#2
Foto - Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

Peynir sezonunun başlamasıyla birlikte satışların arttığını belirten peynirci Ahmet Toprakçı, "Peynir göçer peyniridir. Kışlık peyniri burada satıyoruz ve herkes kış için peynir alıyor. Kimi 50, 100, 150, 200 kilogram peynir alıyor. Bizim Siirt peyniri meşhurdur. Hepsi koyun peyniridir, göçerlerindir. Çemikari Pervari tarafından geliyor. Tabi şimdi havalar daha sıcak olmamış ama 20 gün 1 aya kadar bütün peynir satılıp biter" dedi.

#3
Foto - Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

İl dışından da peynire yoğun talep olduğunu söyleyen Toprakçı, "İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e her yere gidiyor bu peynir. Bizim peynir bir numara çok kalitelidir. Kışlık herkes alıyor bunu. Biz de burada satıyoruz. Yayladan gelen peyniri biz buradan satıyoruz. Kışlık peyniri bazıları yer altına koyuyorlar, bazıları ise soğuk hava deposuna koyuyorlar. Şu anda kilosu 130 TL ama yaz ilerledikçe 200 TL'ye kadar da çıkabilir'' şeklinde konuştu.

#4
Foto - Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

Peynir almaya gelen Yasin Toprak, "Peyniri her sene alıyoruz. Market peyniri yenmiyor. Yazın alıp kışın yiyoruz. Fiyatı da 130 TL uygundur. Bu taze peynirdir. 20 veya 25 kilo alıyoruz. Yazın alıyoruz, kışın tüketiyoruz'' diye konuştu.

#5
Foto - Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

#6
Foto - Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

#7
Foto - Kilosu 130 TL kapış kapış gidiyor

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