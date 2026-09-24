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Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

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Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

ABD’deki son gününde MÜSİAD ve USCMO tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona 'evet' asimilasyonun her çeşidine 'hayır' diyoruz" açıklamasını yaptı. İslam ülkelerine de birlik çağrısı yapan Erdoğan, “Kardeşler, birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler” dedi.

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Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından Gotham Hall'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

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Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

Buradaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, New York'ta yeniden vatandaşlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

#3
Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

"KARDEŞLER KENDİ ARALARINDA DUVAR ÖRMEZLER" Buluşmayı hem katılımcıların ABD'deki çalışmalarına tanıklık etmek hem de ortak meseleleri istişare etmek bakımından kıymetli bulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

#4
Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

"Bir defa şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim, Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu salonda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var. Burada müşterek bir vicdan, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi ve dayanışmayı besleyen yüce bir ruh var. Burada, Türk Teavün Cemiyeti'nden Hars Cemiyeti'ne Gülcemal Vapuru'yla bu topraklara ulaşan ilk nesillerden Amerika'nın dört bir yanında kök salmış güçlü millet varlığımıza kadar uzanan köklü bir mirasın taşıyıcıları var. Bu salonda muhabbet var. Hudutları ve kültürleri aşan büyük bir kardeşlik var. Bu salonda hepimize güven veren muhteşem bir dayanışma iklimi var.

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Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu salonda vücut bulan kardeşlik ruhunun bir parçası, bir üyesi olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii böylesine güçlü bir aidiyet, sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Çünkü kardeşler, birbirlerine destek olurlar. Kardeşler, birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler, birbirleri arasında köken ayrımı, gelir ayrımı, dil, kültür, renk ayrımı yapmazlar. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler."

#6
Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

"TAKVA KALPTEDİR" Erdoğan, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in kardeşliğimizi tarif eden şu hadis-i şerifini özellikle hatırlatmak istiyorum. 'Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz. Müslümanın her şeyi, malı, ırzı, kanı Müslümana haramdır.' Takva işte burada kalptedir. Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter, evet, meselenin özü işte budur." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

Kardeşliğin hakkını vermek, bu birlikteliği teşkilatlanmaya, teşkilatlanmayı da topluma değer üreten kalıcı bir güce dönüştürmek mecburiyetinde olduklarını belirten Erdoğan, "Bugün Amerika'da Türk, soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı, ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kurumsal kapasite görüyoruz." dedi.

#8
Foto - Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'

İş dünyasında, bilimde, akademide, sağlıkta, hukukta ve teknolojide çok kıymetli başarılara imza atan Türklerin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Profesör Doktor Aziz Sancar gibi bilim dünyasında açtıkları çığırla insanlığın tekamülüne vesile olan değerlerin bulunduğunu söyledi.

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