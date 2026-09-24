Erdoğan’dan hem Batı’ya hem İslam alemine mesajlar! Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır'
ABD’deki son gününde MÜSİAD ve USCMO tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona 'evet' asimilasyonun her çeşidine 'hayır' diyoruz" açıklamasını yaptı. İslam ülkelerine de birlik çağrısı yapan Erdoğan, “Kardeşler, birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler” dedi.