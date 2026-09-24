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Otomotiv
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Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

Dünyanın en güvenilir otomobil markası belli oldu. Bakın ilk sırada hangisi var..

#1
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

Küresel otomotiv sektörünün en kapsamlı güvenlik araştırmaları arasında gösterilen J.D. Power'ın listesi ortaya çıktı.

#2
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

Otomotiv dünyasında kullanıcı deneyimlerini ve arıza oranlarını mercek altına alan küresel güvenilirlik raporu J.D. Power tarafından yayınlandı.

#3
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

Sürücülerin araçlarıyla yaşadıkları teknik problemler ve parça dayanıklılıklarının esas alındığı listede bazı modeller gerilerken listede sürpriz değişimler yaşandı. İşte dünyanın en güvenilir otomobil markaları...

#4
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

7.Buick

#5
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

6.Acura

#6
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

5.BMW

#7
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

4.Mazda

#8
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

3.Honda

#9
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

2.Subaru

#10
Foto - Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı

1.Toyota

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