Araç alacaklar dikkat! Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı
Dünyanın en güvenilir otomobil markası belli oldu. Bakın ilk sırada hangisi var..
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Dünyanın en güvenilir otomobil markası belli oldu. Bakın ilk sırada hangisi var..
Küresel otomotiv sektörünün en kapsamlı güvenlik araştırmaları arasında gösterilen J.D. Power'ın listesi ortaya çıktı.
Otomotiv dünyasında kullanıcı deneyimlerini ve arıza oranlarını mercek altına alan küresel güvenilirlik raporu J.D. Power tarafından yayınlandı.
Sürücülerin araçlarıyla yaşadıkları teknik problemler ve parça dayanıklılıklarının esas alındığı listede bazı modeller gerilerken listede sürpriz değişimler yaşandı. İşte dünyanın en güvenilir otomobil markaları...
7.Buick
6.Acura
5.BMW
4.Mazda
3.Honda
2.Subaru
1.Toyota
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