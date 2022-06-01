Kılıçdaroğlu'nun vakıf tutarsızlığı! Türkiye düşmanı vakıflara 'çıt' yok

Gazeteci Emre Efsar, Türkiye'de faaliyet gösteren 2 Alman Vakfı'nı ve fonladığı organizasyon ve faaliyetlere dikkat çekip Kılıçdaroğlu'na 'Eğer bu konuda samimi iseniz, ABD'deki Türk vakıflarından önce Türkiye'de espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı vakıflar hakkında birkaç cümle edin. Hadi?' çağrısında bulundu. İŞTE GAZETECİ EMRE EFSAR'IN O PAYLAŞIMLARI; TURKEN Vakfı'nın ABD resmi makamları ile paylaştığı ve açık kaynaktan herkesin ulaşabileceği belgelere "ulaştığımız belgeler" gizemi verip Erdoğan'ın ABD'ye kaçacağı gibi komik bir tez de ortaya koymuştu. Türkiye'deki emekli maaşlarını bile Amerika'daki türk ve müslüman öğrencilere yardım yapma amacı taşıyan bir vakıf üzerinden eleştiren "vatansever" Kılıçdaroğlu'nun vakıf ve dernek hassasiyetine binaen, Türkiye'de faaliyet gösteren 2 adet Alman vakfı ile ilgili bilgiler vereceğim. 150'DEN FAZLA YABANCI VAKIFTAN SADECE 2'Sİ Bu 2 Alman vakfı, Türkiye'de faaliyet gösteren 150'den fazla yabancı vakıftan sadece 2'si. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; dilerim Kılıçdaroğlu Türk vakıflarına karşı olan hassasiyetini bu 2 Alman vakfı için de gösterir ve Twitter'dan 3-5 dakikalık bir video yayınlar. Bunlardan ilki: FRİEDRİCH-EBERT Vakfı. 2005 yılından beri ülkemize faaliyet gösteren bu vakfın 2017 - 2020 yılları arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 20 milyon TL. Dünyada 100'den fazla ülkede faaller. İŞTE FRİEDRİCH-EBERT VAKFI'NIN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİ: 2014 Kadınlar Barış İstiyor Projesi 2015 Soykırımın Yüzüncü Yıldönümü Sonrası Ermeni-Türk İlişkileri Konferansı 2019 Diyarbakır'da LGBTI'liler Projesi. 2019 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi deneyimi