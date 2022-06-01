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Siyaset
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Kılıçdaroğlu'nun vakıf tutarsızlığı! Türkiye düşmanı vakıflara 'çıt' yok

2022-06-01 07:45:28
Kılıçdaroğlu'nun vakıf tutarsızlığı! Türkiye düşmanı vakıflara 'çıt' yok

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanıyla TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nı hedef almıştı. Aynı Kılıçdaroğlu'nun yıllardır Türkiye aleyhine propaganda yapan vakıflara karşı 'çıt' çıkarmaması ise dikkat çekti. TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

#1
Foto - Gazeteci Emre Efsar, Türkiye'de faaliyet gösteren 2 Alman Vakfı'nı ve fonladığı organizasyon ve faaliyetlere dikkat çekip Kılıçdaroğlu'na 'Eğer bu konuda samimi iseniz, ABD'deki Türk vakıflarından önce Türkiye'de espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı vakıflar hakkında birkaç cümle edin. Hadi?' çağrısında bulundu. İŞTE GAZETECİ EMRE EFSAR'IN O PAYLAŞIMLARI; TURKEN Vakfı'nın ABD resmi makamları ile paylaştığı ve açık kaynaktan herkesin ulaşabileceği belgelere

Gazeteci Emre Efsar, Türkiye'de faaliyet gösteren 2 Alman Vakfı'nı ve fonladığı organizasyon ve faaliyetlere dikkat çekip Kılıçdaroğlu'na 'Eğer bu konuda samimi iseniz, ABD'deki Türk vakıflarından önce Türkiye'de espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı vakıflar hakkında birkaç cümle edin. Hadi?' çağrısında bulundu. İŞTE GAZETECİ EMRE EFSAR'IN O PAYLAŞIMLARI; TURKEN Vakfı'nın ABD resmi makamları ile paylaştığı ve açık kaynaktan herkesin ulaşabileceği belgelere "ulaştığımız belgeler" gizemi verip Erdoğan'ın ABD'ye kaçacağı gibi komik bir tez de ortaya koymuştu. Türkiye'deki emekli maaşlarını bile Amerika'daki türk ve müslüman öğrencilere yardım yapma amacı taşıyan bir vakıf üzerinden eleştiren "vatansever" Kılıçdaroğlu'nun vakıf ve dernek hassasiyetine binaen, Türkiye'de faaliyet gösteren 2 adet Alman vakfı ile ilgili bilgiler vereceğim. 150'DEN FAZLA YABANCI VAKIFTAN SADECE 2'Sİ Bu 2 Alman vakfı, Türkiye'de faaliyet gösteren 150'den fazla yabancı vakıftan sadece 2'si. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; dilerim Kılıçdaroğlu Türk vakıflarına karşı olan hassasiyetini bu 2 Alman vakfı için de gösterir ve Twitter'dan 3-5 dakikalık bir video yayınlar. Bunlardan ilki: FRİEDRİCH-EBERT Vakfı. 2005 yılından beri ülkemize faaliyet gösteren bu vakfın 2017 - 2020 yılları arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 20 milyon TL. Dünyada 100'den fazla ülkede faaller. İŞTE FRİEDRİCH-EBERT VAKFI'NIN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİ: 2014 Kadınlar Barış İstiyor Projesi 2015 Soykırımın Yüzüncü Yıldönümü Sonrası Ermeni-Türk İlişkileri Konferansı 2019 Diyarbakır'da LGBTI'liler Projesi. 2019 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi deneyimi

#2
Foto - Vakfın yüzlerce faaliyetinden sadece birkaç tanesini detaylı olarak incelediğimizde dahi karşımıza hangi siyasi partiler, örgüt ve isimlerin çıkacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu faaliyetler Türkiye'de yapılıyor, evet. Bir diğer Alman vakfı ise: HEINRICH BÖLL Vakfı. Ülkemizde 1994 yılında beri faaliyet gösteriyor. 2017 - 2020 arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 24 milyon TL. Alman Yeşiller Partisi'nin bir kuruluşu gibi faaliyet gösteren vakfın Türkiye yöneticilerinden birisi dikkat çekiyor. O isim TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu

Vakfın yüzlerce faaliyetinden sadece birkaç tanesini detaylı olarak incelediğimizde dahi karşımıza hangi siyasi partiler, örgüt ve isimlerin çıkacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu faaliyetler Türkiye'de yapılıyor, evet. Bir diğer Alman vakfı ise: HEINRICH BÖLL Vakfı. Ülkemizde 1994 yılında beri faaliyet gösteriyor. 2017 - 2020 arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 24 milyon TL. Alman Yeşiller Partisi'nin bir kuruluşu gibi faaliyet gösteren vakfın Türkiye yöneticilerinden birisi dikkat çekiyor. O isim TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu

#3
Foto - Vakfın HDP ile olan ilişkisi aşikar. HDP ve PKK hakkında belli dönemlerde detaylı çalışmalar yapıyorlar.

Vakfın HDP ile olan ilişkisi aşikar. HDP ve PKK hakkında belli dönemlerde detaylı çalışmalar yapıyorlar.

#4
Foto - Vakfın yaptığı bazı yayınlar ve organizasyonlar: -2014 Gezi ve Türkiye konferansı -2014 Vahşi Kürdistan Klişeleri.

Vakfın yaptığı bazı yayınlar ve organizasyonlar: -2014 Gezi ve Türkiye konferansı -2014 Vahşi Kürdistan Klişeleri.

#5
Foto - -2017 Trans Anma Günü. -2014 PKK, terör örgütü listesinden çıkarılabilir açıklaması

-2017 Trans Anma Günü. -2014 PKK, terör örgütü listesinden çıkarılabilir açıklaması

#6
Foto - Bu iki vakıf gibi Türkiye'de sadece belli kesimler üzerinde özel olarak çalışan onlarca vakıf var.

Bu iki vakıf gibi Türkiye'de sadece belli kesimler üzerinde özel olarak çalışan onlarca vakıf var.

#7
Foto - Çağrımı tekrarlıyorum: Eğer bu konuda samimi iseniz, ABD'deki Türk vakıflarından önce Türkiye'de espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı vakıflar hakkında birkaç cümle edin. Hadi?

Çağrımı tekrarlıyorum: Eğer bu konuda samimi iseniz, ABD'deki Türk vakıflarından önce Türkiye'de espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı vakıflar hakkında birkaç cümle edin. Hadi?

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