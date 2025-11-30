Haber Merkezi Giriş Tarihi: AYM’den, bin 600 dava açan avukata şok darbe! 50 kuruş peşinde koştu, sonunda tam 3 milyon TL cezayı “şaakkk” diye yedi
Vergideki boşluğu fırsat gören bir avukat, yakınlarına 50 kuruş ile 4 TL arasında BSMV kesilen işlemler yaptırarak tam 1600 ayrı dava açtı. Kazanacağı vekalet ücretleri için açılan bu davalar AYM’nin radarına takılınca, yüksek mahkeme bireysel başvuru hakkının kötüye kullanıldığını tespit etti. AYM, başvuruları reddederken avukatın yönlendirdiği başvurucuların hepsine 2’şer bin TL disiplin cezası kesti.