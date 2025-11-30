  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
AYM’den, bin 600 dava açan avukata şok darbe! 50 kuruş peşinde koştu, sonunda tam 3 milyon TL cezayı "şaakkk" diye yedi

Giriş Tarihi:
AYM’den, bin 600 dava açan avukata şok darbe! 50 kuruş peşinde koştu, sonunda tam 3 milyon TL cezayı “şaakkk” diye yedi

Vergideki boşluğu fırsat gören bir avukat, yakınlarına 50 kuruş ile 4 TL arasında BSMV kesilen işlemler yaptırarak tam 1600 ayrı dava açtı. Kazanacağı vekalet ücretleri için açılan bu davalar AYM’nin radarına takılınca, yüksek mahkeme bireysel başvuru hakkının kötüye kullanıldığını tespit etti. AYM, başvuruları reddederken avukatın yönlendirdiği başvurucuların hepsine 2’şer bin TL disiplin cezası kesti.

1
#1
Foto - AYM’den, bin 600 dava açan avukata şok darbe! 50 kuruş peşinde koştu, sonunda tam 3 milyon TL cezayı "şaakkk" diye yedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir avukatın, vekalet ücreti kazanabilmek için yakınlarına banka işlemi yaptırarak 1600'e yakın dava açtığı ve hak ihlali başvurusu yaptığı olayda, bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle ret ve başvuruculara 2'şer bin lira disiplin para cezası verdi.

#2
Foto - AYM’den, bin 600 dava açan avukata şok darbe! 50 kuruş peşinde koştu, sonunda tam 3 milyon TL cezayı "şaakkk" diye yedi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2020'de Türkiye Bankalar Birliğine gönderdiği yazı üzerine bankalar, fiziki teslimat olmaksızın banka hesapları üzerinden yapılan altın satış işlemleri için ilgililerden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kesip, bunları GİB'e ödemeye başladı. Danıştay'ın 2023'te BSMV'yi iptali üzerine GİB, BSMV alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliğine yazı gönderdi, ancak bazı bankalar bir süre daha müşterilerinden BSMV kesintisi yapmaya devam etti. BSMV ile ilgili bu durumu fark eden bir avukat, bazı yakınlarına düşük miktarlı altın alım işlemi yaptırdı.

#3
Foto - AYM’den, bin 600 dava açan avukata şok darbe! 50 kuruş peşinde koştu, sonunda tam 3 milyon TL cezayı "şaakkk" diye yedi

İşlemler nedeniyle de bu kişilerden 50 kuruş ile 4 lira arasında BSMV alındı. Avukat, BSMV'lerin iadesi için yaklaşık 1600 dava açtı. Mahkemeler, yaklaşık 1200 davada kabul kararı, 379 dosyada ise ret kararı verdi. Ayrıca, bu davalardan bazılarında vekalet ücreti ödenmesine, bazılarında ise ödenmemesine hükmedildi. Avukat, kaybettiği 379 davayı 29 ayrı bireysel başvuru dosyası haline getirerek, AYM'ye hak ihlali başvurusunda bulundu.

#4
Foto - AYM’den, bin 600 dava açan avukata şok darbe! 50 kuruş peşinde koştu, sonunda tam 3 milyon TL cezayı "şaakkk" diye yedi

AYM, 379 dosyadan 13'ünde "başvuru süresinin aşılması" nedeniyle kabul edilemezlik kararı verirken, 366'sına ilişkin ise "başvuru hakkının kötüye kullanılması" gerekçesiyle ret kararı verdi. Yüksek Mahkeme, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile İçtüzük uyarınca da başvuruculara ayrı ayrı 2 bin lira disiplin para cezası verdi.


