Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum açıkladı: 106 yıllık sürecin en büyük adımı atılıyor

Türkiye, bir kez daha tarihsel dönüşümlerin eşiğine geldi. Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en büyük adımların atılacağı ve devrimci sıçramaların olacağı bir dönemi yaşıyoruz. Elbette bu noktaya kadar da tarihimizde birçok altüst oluş yaşandı ve güçlü ilerlemeler sağlandı. FETÖ'nün 15-16 Temmuz 2016'da demokrasiyi tasfiye etmek ve ülkeyi ele geçirmek amaçlı siyasal gerici ve faşist darbe girişiminin "milli demokratik halk devrimi" yoluyla ezilmesi, çok büyük bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirdi. 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 seçimlerinden hemen sonra 9 Temmuz 2018'de devreye giren, temel ve vazgeçilemez bir norm olan yüzde 50 artı 1'e dayanan başkanlık sistemi de büyük bir devrimci ilerleme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle halkımız önce meydanlarda, sonra seçimler yoluyla "demokratik devrim" yaptı.