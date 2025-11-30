Haber Merkezi Giriş Tarihi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum açıkladı: 106 yıllık sürecin en büyük adımı atılıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” süreciyle tarihsel bir dönüm noktasına geldiğini söyleyerek Atatürk’ten Erdoğan’a uzanan çizgide yeni bir “devrimci eşiğin” aşıldığını belirtti. Uçum, bu sürecin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki en büyük dönüşümlerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bütün kesimlerinin devlet ve milletle eksiksiz bütünleşeceği bir dönemin başladığını ifade eden Uçum, süreci sabote etmeye yönelik dile ve söylemlere karşı uyarıda bulundu.