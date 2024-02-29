2024-02-29 09:45:13 Kılıçdaroğlu’nu bile geride bıraktı! Krizlerin adamı…4 ayda 9 büyük skandal
CHP, değişim tartışmalarıyla birlikte kurultaya gitti. 5 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu en yakını olarak gösterilen Özgür Özel tarafından koltuğundan indirildi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, kürsüde verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. 4 aylık görev süresine 9 büyük skandal sığdıran Özel, partide kontrolü iyice kaybetti. İşte ortaklarının bile 'eş başkan' olarak gösterdiği Özel'in DEM ittifakından aday belirleme sürecindeki torpil iddiaları sonrası yaşanan istifalara kadar uzanan karnesi…