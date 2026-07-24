Neler oluyor: Askerler Türk gemisine çıkarma yaptı

Akkutay, olay nedeniyle zarar gören şirket ile diğer özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerinin, uğradıkları maddi veya manevi kayıplar doğrultusunda tazminat talebinde bulunabileceklerini ifade etti. Devlet bakımından ise, uluslararası hukuka aykırı nitelik taşıdığı değerlendirilen bu tür fiiller karşısında diplomatik protesto mekanizmasının işletilebileceğini, ancak daha kapsamlı hukuki girişimlerin başlatılabilmesi için somut bir zararın ortaya konulmasının gerekli olduğunu vurguladı.