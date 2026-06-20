Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan “Demirtaş” çıkışı: “Pişman değilim” diyerek kapıyı kapattı
Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır tartışılan dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine dair net bir duruş sergileyerek pişmanlık duymadığını açıkladı. Katıldığı televizyon programında, dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği desteğin parti ilkeleriyle uyumlu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın durumunu "siyasi tutukluluk" olarak nitelendirmesine rağmen o günkü kararının arkasında durdu. "Haksızlık yapıldığını biliyorum" vurgusuyla AİHM ve AYM kararlarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, partinin temel ilkelerini kurultay iradesi üzerinden gerekçelendirerek tartışmaları alevlendirdi.