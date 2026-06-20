Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan “Demirtaş” çıkışı: “Pişman değilim” diyerek kapıyı kapattı

“Hayır. Bakın kendi partiniz ve kurultayınız, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm kurmuş, ‘Ben kurultayın sözünü dinlemiyorum ve bunu yapmıyorum’ derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret ettim mi? Defalarca ziyaret ettim ve bunu her yerde de söyledim. Siyasi düşünceler dolayısıyla bir insanın tutuklanmasına karşı çıktım. Benim de şu an dokunulmazlığım yok. Haksızlık yapıldığını biliyorum. Hatay Milletvekiline (Can Atalay) de haksızlık yapıldığını biliyorum. AYM, AİHM kararı var.”