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Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan "Demirtaş" çıkışı: "Pişman değilim" diyerek kapıyı kapattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan “Demirtaş” çıkışı: “Pişman değilim” diyerek kapıyı kapattı

Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır tartışılan dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine dair net bir duruş sergileyerek pişmanlık duymadığını açıkladı. Katıldığı televizyon programında, dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği desteğin parti ilkeleriyle uyumlu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın durumunu "siyasi tutukluluk" olarak nitelendirmesine rağmen o günkü kararının arkasında durdu. "Haksızlık yapıldığını biliyorum" vurgusuyla AİHM ve AYM kararlarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, partinin temel ilkelerini kurultay iradesi üzerinden gerekçelendirerek tartışmaları alevlendirdi.

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Foto - Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan "Demirtaş" çıkışı: "Pişman değilim" diyerek kapıyı kapattı

Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden CHP genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat 2025’te “kurultayda şaibe” iddiasını dile getirdiği programdan sonra ilk kez dün akşam Sözcü TV yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki ifadeleriyse gündem oluşturdu.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan "Demirtaş" çıkışı: "Pişman değilim" diyerek kapıyı kapattı

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kılıçdaroğlu, “CHP’de arınma” vurgusunu sürdürürken CHP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler de soruldu. Kurultay ceza davasında milletvekilleri için ayrılan soruşturma Meclis’e geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda ne tutum alacakları sorusuna Kılıçdaroğlu, “Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa, dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması” yanıtını verdi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan "Demirtaş" çıkışı: "Pişman değilim" diyerek kapıyı kapattı

Programda soruları yönelten gazetecilerden olan Barış Terkoğlu “Bunu son yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz” derken, Senem Toluay Ilgaz “Üstelik hakkındaki suçlamaları ve cezaevinde olmasını siyasi buldunuz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun önceki açıklamalarını hatırlattı.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan "Demirtaş" çıkışı: "Pişman değilim" diyerek kapıyı kapattı

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Selahattin Bey’de zaten çoğunluk vardı, biliyorsunuz terörle ilgili Anayasa’da özel bir madde var” dedi.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan "Demirtaş" çıkışı: "Pişman değilim" diyerek kapıyı kapattı

Anayasa değişikliğine verdikleri destek için pişman olup olmadığı sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

#6
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan herkesi ters köşe yapan "Demirtaş" çıkışı: "Pişman değilim" diyerek kapıyı kapattı

“Hayır. Bakın kendi partiniz ve kurultayınız, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm kurmuş, ‘Ben kurultayın sözünü dinlemiyorum ve bunu yapmıyorum’ derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret ettim mi? Defalarca ziyaret ettim ve bunu her yerde de söyledim. Siyasi düşünceler dolayısıyla bir insanın tutuklanmasına karşı çıktım. Benim de şu an dokunulmazlığım yok. Haksızlık yapıldığını biliyorum. Hatay Milletvekiline (Can Atalay) de haksızlık yapıldığını biliyorum. AYM, AİHM kararı var.”

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