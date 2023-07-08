Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

'ERDOĞAN’IN EN ÇOK UĞRAŞTIĞI BELEDİYE BAŞKANI BENİM' Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı destekliyor, bu da iplerin de kimin elinde olduğunu açıklıyor" sözleri ile ilgili, "Parti sözcüsü artık ne yapacağını şaşırdı. Saçmalamaya başladı. Benim ipimin Erdoğan’da olduğunu, bu yürüyüşü Erdoğan destekliyormuş imajı yaratacak sözler söyledi. Ben kendisini kınadım dün sosyal medyadan. Ve dedim ki 'Sana 24 saat süre veriyorum. Saray’la, Sayın Erdoğan ve ekibiyle herhangi bir görüşmem olmuş mu olmamış mı? Eğer olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım' dedim.