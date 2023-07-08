  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uyanır uyanmaz bunu yapanların günü cillop gibi geçiyor! Vücudunuzdaki faydasına inanamayacaksınız

Cebinde bozuk parası olanlar dikkat! Artık geçersiz olacak

TOGG’dan kötü haber geldi! Maalesef...

Kaş şekliniz gizli kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor! Bir kaş seçin ve karakter özelliklerinizi öğrenin

Buzdolabına madeni para koyan şaşıp kalıyor! 10 gün sonra baktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız

Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

İstanbul - Münih arası 55 dakikaya düşecek! NASA'dan tarihi hamle

Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

Dünyanın en güçlü ordularının 2023 sıralaması belli oldu! Türkiye 2 ülkenin önüne geçti
Gündem
5
Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

2023-07-08 14:34:05
Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

Ankara'ya yürüyüşünü devam ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 gün sonrasını işaret ederek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Adalet ve Değişim' yürüyüşüne 6'ncı gün devam etti. Özcan, Kızılcahamam çıkışında verdiği molada basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan, "İnancımız her geçen gün daha artıyor. Şurada kaldı 4 gün. Tabii genel merkezdeki panik de buna paralel olarak artmaya devam ediyor. Lütfen genel merkezin kapılarını kapatmasınlar. Partililere evin kapısı kapatılmaz. Bu, kapının önünü göstermek demektir, 'gidin' demektir. Zaten bunu yapmaya çalıştığınızı biliyoruz; ama paniğinizi de anlıyoruz. Ama artık görevde kalmanız mümkün değil.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

4 GÜN SONRASINI İŞARET ETTİ Sayın genel başkana sesleniyorum; lütfen attığınız son 10 tweetin altına üşenmeden bir bakın. Kendi tweetinizde konuyla alakası yok; ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor. Halk istememesine rağmen, CHP tabanı istememesine rağmen Atatürk’ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapın ve çekilin. 4 gün sonra da zaten genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın" dedi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

'ERDOĞAN’IN EN ÇOK UĞRAŞTIĞI BELEDİYE BAŞKANI BENİM' Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı destekliyor, bu da iplerin de kimin elinde olduğunu açıklıyor" sözleri ile ilgili, "Parti sözcüsü artık ne yapacağını şaşırdı. Saçmalamaya başladı. Benim ipimin Erdoğan’da olduğunu, bu yürüyüşü Erdoğan destekliyormuş imajı yaratacak sözler söyledi. Ben kendisini kınadım dün sosyal medyadan. Ve dedim ki 'Sana 24 saat süre veriyorum. Saray’la, Sayın Erdoğan ve ekibiyle herhangi bir görüşmem olmuş mu olmamış mı? Eğer olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım' dedim.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

'Olmadıysa sen namussuz ve şerefsiz bir insansın' diye söyledim. Böyle iftira atılmaz. Sayın Erdoğan bana 4,5 yıldır çektirmediğini bırakmadı. Defalarca müfettiş geldi. Türkiye’de en çok müfettiş gelen belediye başkanı benim. En çok uğraştığı belediye başkanı benim. En son Tayyip Erdoğan ile beni yan yana getirebilirsiniz. Siz onu koltukta tutmakla görevlisiniz. Ben de o görevi sizden aldırmaya çalışıyorum. Yani sizi değiştirerek aslında Erdoğan’ı değiştirmeye çalışıyorum.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

Şimdi tutunacak dal arıyorlar, panik halinde. Erdoğan bizi destekliyormuş. Erdoğan’ı siz zaten oraya getirdiniz. Siz tekrar seçtirdiniz diye biz sizi değiştirmeye geliyoruz oraya. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Sayın Öztrak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakıyor! Bakın ne iş yapacak?
Gündem

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakıyor! Bakın ne iş yapacak?

Fenerbahçe'de şampiyonluk ve kupa hasreti sürerken Aziz Yıldırım başta olmak üzere muhalefetin tepkisini çeken Başkan Ali Koç'un, Fenerbahçe..
Ali Koç: Beni CİMER'e şikayet etmişler
Spor

Ali Koç: Beni CİMER'e şikayet etmişler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında yaptığı konuşmada, CİMER'e şikayet edildiğini söyledi...
Bakan Fidan ve Mustafa Kırımoğlu fotoğrafı olay oldu! Herkes aynı soruyu sordu
Gündem

Bakan Fidan ve Mustafa Kırımoğlu fotoğrafı olay oldu! Herkes aynı soruyu sordu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu kabul etti. Görüşmede çekilen foto..
Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. ..
Kayıp olan Korhan Berzeg ile ilgili yeni iddia: Eşi İngiliz Kraliyet ailesiyle akraba...
Yaşam

Kayıp olan Korhan Berzeg ile ilgili yeni iddia: Eşi İngiliz Kraliyet ailesiyle akraba...

Gönen’de 17 Haziran günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in akıbeti merak konusu oldu. Berzeg'in kaçırıldı..
Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar
Ekonomi

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar

Dolar tahminleri ile gündeme oturan ekonomist Necmettin Batırel, bazı tartışma programlarına katılan konuklarla ilgili çok konuşulacak ifade..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23