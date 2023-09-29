Kılıçdaroğlu'na "Gezi Parkı" cevabı

Gezi olaylarında ağaçlar bahane edilerek ülkenin kaosa sürüklenmeye çalışıldığını ifade eden Bakan Tunç, “Ana muhalefet partisi genel başkanının Gezi Davası ile ilgili karara ‘utanç verici’ diye yaptığı nitelendirme onun açısından utanç verici. 2013 yılında Türkiye’nin en parlak döneminde, enflasyonun yüzde 5’e düştüğü, faizlerin yüzde 5’e düştüğü, dünya projelerinin artık ihalelerinin, açılışlarının gerçekleştiği, dünyanın en büyük havalimanının temelinin atıldığı bir dönemde, İMF ile defteri kapattığımız, nükleer santral ihalesini gerçekleştirdiğimiz, enerji ve ekonomide bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz parlak dönemde sokakları ateşe vermek isteyen, Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyen bir kesim, Taksim’deki iki ağacı bahane ederek İstanbul’u ataşe vermeye çalıştılar. İstanbul’da yaktıkları ateşin bütün Türkiye’yi yakacağını zannettiler. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bunu başaramadılar. Sokakları, dükkanları, kamu binalarını, kamu araçlarını, basın araçlarını ateşe verdiler. O günleri hep beraber hatırlayalım. Atatürk Kültür Merkezinde teröristlerin, terör başlarının posterlerinin asıldığı o dönemi hatırlayalım. Bir kaos oluşturmak ve hükümete karşı bir ayaklanma girişimiydi. Orada insanlar öldü, polislerimiz şehit oldu. Dolayısıyla onlarca insanın vefat ettiği, şehit olduğu, kamu araçlarının, özel araçlarına, vatandaşlarımızın malına zarar verdiği bu olayları bir direniş, sempatik bir gösteri gibi göstermek hiçbir hukuk devletinde kabul edilemez. Bu şiddet olayıdır, demokratik hukuk devleti şiddete müsaade etmez. Hukukta şiddetin yeri yoktur, şiddet yaşam alanının düşmanıdır. Dolayısıyla ne oldu, hukuk devleti buna el koydu, yargılama süreçlerinde dün itibariyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar verdi. Yargıtay’ın bu kararında beraat edenler var, cezası onanlar var” dedi.