2021-01-15 11:26:08 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu zora sokacak fotoğraflar! CHP'de Jigolo rezaleti
CHP'deki taciz ve tecavüz vakalarının ardından bir skandal daha patlak vermişti. İstanbul'da internet sitelerine jigolo ilanları verip 6 ayda 9 milyon lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan 91 kişilik suç örgütü hakkında dava açıldı. Yöneticileri arasında CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde görevli iki personelin de bulunduğu suç örgütü, jigolo olmak isteyen kişilerden "gold üyelik" kumpasıyla yüklü paralar aldı. Jigolo çetesine ait iddianameler hazırlandı.