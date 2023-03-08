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Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

2023-03-08 13:15:37
Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi binasında Kılıçdaroğlu olarak ilan edilmişti. Milli Görüşçülerin büyük tepkisine sebep olan olayın ardından Kılıçdaroğlu'nun Necmettin Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmaması için imza verenler arasında olduğu tekrar hatırlandı. Altılı Masa'nın iki ortağı CHP ve Saadet Partisi arasındaki ilişki Milli Görüşçülerin tepkisine sebep oldu.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

ERBAKAN'IN PARTİSİNDE ERBAKAN'A ZULMEDENLER ADAY GÖSTERİLDİ Altılı Masa'nın aday toplantısının Saadet Partisi'nde yapılması, adayın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanması siyasi tarihe 'Bu ne yaman çelişki' sözleriyle geçti. Milli Görüşçülerden büyük tepki gelirken Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan'ın CHP zihniyeti tarafından gördüğü zulüm tekrar hatırlandı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

ERBAKAN'IN HAPSE GİRMESİ İÇİN DAVA AÇMIŞLARDI 28 Şubat sürecinde Erbakan'ı Başbakanlıktan indirip Refah Partisi’ni kapatanlar, bununla da yetinmedi. 80 yaşındaki eski başbakanın hapse girmesi için harekete geçtiler. CHP'liler o dönem kayıp trilyon davasını açmıştı. Erbakan, olağanüstü yargılama sonucunda 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu bir haksızlıktır. Bu haksızlığın giderilmesi lazım" sözlerini kaydetmişti. AK PARTİ HAPİS CEZASININ İPTALİ İÇİN YASADA DEĞİŞİKLİK YAPTI AK Parti, Erbakan’ın hapse girmesini önlemek için infaz yasasında değişiklik yapan bir kanun çıkardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer söz konusu yasayı veto etti. Erdoğan ise yasanın arkasında durdu. Böylecek Necmettin Erbakan o dönem hapse girmemişti.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

CHP YASANIN İPTALİ İÇİN AYM'YE GİTTİ Diğer yandan Milli Görüşçülerin tepkisine sebep olan asıl olaylar buradan sonra başlamıştı. CHP, Erbakan'ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başta CHP'li Muharrem Kılıç ve Feridun F.Baloğlu olmak üzere 110 milletvekili yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

DİLEKÇEYE İMZA ATAN 55. VEKİL: KILIÇDAROĞLU İmza atan vekiller arasında Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu. O dönemin resmi belgelerine göz atıldığında Kılıçdaroğlu'nun söz konusu dilekçeye imza atan 55. sıradaki vekil olduğu görülüyor. Yaşanan bu olay Saadet Partisi binası önünde Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi sonrası tekrar akıllara geldi.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

CHP SAADET PARTİSİ'Nİ İŞGAL ETMİŞTİR Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hapis cezasının kaldırılmasını istemeyen isimler arasında yer aldığını hatırlatarak, 'istifa' çağrısında bulunarak şu sözlere yer verdi: Saadet Partimiz akıl tutulması yaşıyor. Dört partimiz laiklik dışında İslami bir düzen işlemekten, Kur’an’a dayalı bir düzen istemekten yargılanmış ve Erbakan Hocamız 28 Şubat post modern darbesinde her türlü zulme maruz kalmıştır. Hocamızın son dönemindeki hapis cezasının kaldırılmasını istemeyenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu bu noktada Saadet Partisi’ni adeta kullanıyor, bizim görüşümüze göre… Milliyetçilerin yanına gidiyor, en büyük milliyetçi oluyor, helalleşme ile bizim tabana hitap etmeye çalışıyor. Ama tekrardan İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğini söylüyor. Pervasızca ifade ediyor. İki gün önceki olaya gelince, CHP, Saadet Partisi’ni işgal etmiştir. Biz infial halindeyiz. ‘Türkiye laiktir laik kalacak, İzmir Marşı’ ile adeta Erbakan Hoca’dan rövanş alınmaya çalışmıştır. Bunu yapanlar tarihe kara leke olarak düşecektir. Bizim davamız açısından bu manzara içler acısıdır. Asla kabul edilemez! Tarih ve millet önünde, teşkilat mensuplarıyla hesap vermeleri gereklidir. Böyle bir duruma altyapı hazırlayan her kimse istifa etmelidir. Sanki Saadet Partisi Genel Merkezi değil de CHP Genel Merkezi gibiydi... İnşallah özüne aslına döner diyoruz, kendine gelir diyoruz... Bu büyük bir gaflet... Vaziyet kötü bizim açımızdan...

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