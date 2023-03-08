Kılıçdaroğlu Erbakan'ın hapis cezasının kaldırılmasını istememişti! Aynı kişi Saadet Partisi önünde aday ilan edildi

CHP SAADET PARTİSİ'Nİ İŞGAL ETMİŞTİR Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hapis cezasının kaldırılmasını istemeyen isimler arasında yer aldığını hatırlatarak, 'istifa' çağrısında bulunarak şu sözlere yer verdi: Saadet Partimiz akıl tutulması yaşıyor. Dört partimiz laiklik dışında İslami bir düzen işlemekten, Kur’an’a dayalı bir düzen istemekten yargılanmış ve Erbakan Hocamız 28 Şubat post modern darbesinde her türlü zulme maruz kalmıştır. Hocamızın son dönemindeki hapis cezasının kaldırılmasını istemeyenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu bu noktada Saadet Partisi’ni adeta kullanıyor, bizim görüşümüze göre… Milliyetçilerin yanına gidiyor, en büyük milliyetçi oluyor, helalleşme ile bizim tabana hitap etmeye çalışıyor. Ama tekrardan İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğini söylüyor. Pervasızca ifade ediyor. İki gün önceki olaya gelince, CHP, Saadet Partisi’ni işgal etmiştir. Biz infial halindeyiz. ‘Türkiye laiktir laik kalacak, İzmir Marşı’ ile adeta Erbakan Hoca’dan rövanş alınmaya çalışmıştır. Bunu yapanlar tarihe kara leke olarak düşecektir. Bizim davamız açısından bu manzara içler acısıdır. Asla kabul edilemez! Tarih ve millet önünde, teşkilat mensuplarıyla hesap vermeleri gereklidir. Böyle bir duruma altyapı hazırlayan her kimse istifa etmelidir. Sanki Saadet Partisi Genel Merkezi değil de CHP Genel Merkezi gibiydi... İnşallah özüne aslına döner diyoruz, kendine gelir diyoruz... Bu büyük bir gaflet... Vaziyet kötü bizim açımızdan...