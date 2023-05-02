Kılıçdaroğlu coşkuyla temelini atmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm yalanı

DAĞ'DAN CHP'Lİ İZMİR BELEDİYESİNE ÇAĞRI: PROJEYİ DERHAL BAKANLIĞA DEVREDİN AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 28. dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise bölge ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece 7 aydır değil neredeyse on yıldır temeli dahi atılmayan bir proje burası. 7 ay önce temeli atılmış. Temeli atıldıktan sonra da neredeyse en temel noktada kalmış bir iş. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işi yapamayacak. Buradan çağrıda bulunuyoruz bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsin. Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bunu yaparız. Aktepe, Emrez ve Gaziemirli hemşehrilerimizi de mağdur etmeyiz. Onun için bu projeyi derhal Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredin. Bunu yapma beceriniz yok. Zaten bunu yapamayan da bırakın deprem bölgesinde 1 milyona yakın konut yapmayı 3-5 tane bile konut yapamaz. Burası da bunun en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.