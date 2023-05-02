Kılıçdaroğlu coşkuyla temelini atmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm yalanı

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İzmir'de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm imtihanı sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 Eylül 2022’de temelini attığı Gaziemir dönüşüm bölgesi konutlarının inşasında bir arpa boyu dahi ilerleme kat edilemezken güvenlik önlemleri nedeniyle birçok hasar oluştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li Belediye'ye çağrıda bulunarak "Projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredin" dedi.
15 YILDA SADECE 960 KONUT YAPABİLDİLER İzmir'de, 15 yılda sadece 960 konut yapabilen CHP'li Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümü de yılan hikâyesine döndürdü. CHP'NİN COŞKULU TÖRENLE TEMELİNİ ATTIĞI ALANDA ÖNLEM ALINMADIĞI İÇİN YOL ÇÖKTÜ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm bölgesinin temelini coşkulu bir törenle attı. Geçtiğimiz ay Gaziemir/Aktepe Kentsel Dönüşüm Alanı 1'inci etap çalışmaları sırasında, önlem almadan yapılan kazı sonucu, bölgeden geçen iki şeritli yolun bir bölümü çöktü.
'İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İMTİHANI DEVAM EDİYOR' CHP'li İzmir'in kentsel dönüşüm çilesi hakkında konuşan İzmir Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Aktepe Emrez bölgesi İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm bölgesi. On yıldır bölgenin imar planları yapılmadı. Şu anda alanda toplam on bin konutun yaklaşık yüzde 3'ünün temel atma çalışması yapılıyor. Sanıyorum 25 Eylül'de Sn. Kılıçdaroğlu geldi, temel atma töreni yapıldı. Fakat dökülen beton sonradan kırılarak zemin güçlendirme çalışmaları devam ettirildi. Hala daha bugün itibarıyla buradaki konutların temellerinin yapılması süreci gerçekleşmiş değil. Ayrıca gerekli tedbirler alınmaması nedeniyle dört şeritli Altan Aydın Caddesindeki yolun iki şeridi inşaat alanına çöktü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümle imtihanı bu şekilde devam ediyor. CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlarımıza nasıl hizmet verecekler bilmiyoruz. Deprem konutlarının da yapılmasının mümkün olmadığını buradan görüyoruz. Ayrıca Uzundere'deki 224 tane konutun depremzede yurttaşlarımıza verilmesiyle ilgili önergeyi de reddettiler" diyerek konuştu.
DAĞ'DAN CHP'Lİ İZMİR BELEDİYESİNE ÇAĞRI: PROJEYİ DERHAL BAKANLIĞA DEVREDİN AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 28. dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise bölge ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece 7 aydır değil neredeyse on yıldır temeli dahi atılmayan bir proje burası. 7 ay önce temeli atılmış. Temeli atıldıktan sonra da neredeyse en temel noktada kalmış bir iş. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işi yapamayacak. Buradan çağrıda bulunuyoruz bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsin. Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bunu yaparız. Aktepe, Emrez ve Gaziemirli hemşehrilerimizi de mağdur etmeyiz. Onun için bu projeyi derhal Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredin. Bunu yapma beceriniz yok. Zaten bunu yapamayan da bırakın deprem bölgesinde 1 milyona yakın konut yapmayı 3-5 tane bile konut yapamaz. Burası da bunun en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ATTIĞI TEMELDE BİR ARPA BOYU YOL ALINAMADI Kılıçdaroğlu'nun 6 ay önce attığı temelde de bir arpa boyu yol alınamaması 'Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan İzmir'i olası bir afete nasıl hazırlayacak?' sorusunu akıllara getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazı kaldırıp, Bayraklı'da 7 proje alanında yapımına başladığı deprem konutlarını 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.
TOKİ BUGÜNE DEK İZMİR'DE 5 BİN 61 KONUTUN YAPIMINI TAMAMLADI Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi arsalarında da çok kısa sürede yeni binalar yükseldi. TOKİ bugüne kadar ise İzmir'de 5 bin 61 deprem konutunu tamamladı. 2 bin 245 konutta oturulmaya başlandı. Yerinde dönüşümle yapılan bin 404 konutun tamamında hak sahipleri oturuyor. Rezerv alanda da etap etap binalar teslim ediliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN HAK SAHİPLERİNE ANAHTARLARINI TÖRENLE TESLİM ETMİŞTİ 30 Ekim 2020'de İzmir'i vuran deprem sonrası Bayraklı'nın 3 mahallesinde 75 bin metrekareyi bulan 7 ayrı bölgede bir yılda binlerce konut inşa edildi. Başkan Erdoğan hak sahiplerine anahtarlarını törenle teslim etti.
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