Kıbrıs Türkü'nün ağzına bir parmak bal: Kıbrıs'ı Rumlaştırma formülü aranıyor!
İngiliz The Independent, Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla, geçmişteki federal modellerden daha esnek bir yapıyı öngören yeni bir taslak üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Taslakta yer alan 'Ortak yetkiler kapsamında, iki liderin başkanlığında dönüşümlü bir başkanlık konseyi kurulması, başkanlık dönemlerinin Kıbrıs Rum tarafı lehine ikiye bir veya üçe bir oranında düzenlenmesi gibi formüller, "Ada'yı Rumlaştırma girişimi" olarak yorumlandı.