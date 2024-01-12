2024-01-12 11:26:47 Kia EV9 resmen Türkiye'de! İşte fiyatı
Otomotiv devi Kia'nın global ürün gamındaki en yenilikçi modellerden biri olan Kia EV9, Türkiye'de satışa sunuldu.
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Otomotiv devi Kia'nın global ürün gamındaki en yenilikçi modellerden biri olan Kia EV9, Türkiye'de satışa sunuldu.
Ocak 2024 itibariyle Türkiye’de satışa sunulan yeni Kia EV 9, fiyatı ve özellikleri ile ilk günden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yeni Kia EV 9 fiyatı ve özellikleri!
Yeni Kia EV9, hem arkadan itişli hem de dört çeker (AWD) versiyonlarıyla satışa sundu.
Arkadan itişli versiyon, 149.5 kW güç, 350 Nm tork ve 563 km’ye kadar WLTP menzile sahip.
Dört çeker versiyon ise her biri 141 kW güç üreten iki elektromotorla 505 km menzile sahip.
800 volt ultra hızlı şarj özelliğiyle gelen yeni EV9, 15 dakikada arkadan itişli versiyonunda 249 km’ye, dört çeker versiyonunda ise 226 km’ye kadar menzil sunuyor.
Altı ve yedi koltuklu seçenekleri bulunan EV9’un iç mekanı, deri döşemelere ve geri dönüştürülmüş malzemelere sahip.
Kia EV9, 5,015 mm uzunluğu, 1,980 mm genişliği ve 1,780 mm yüksekliği ile bugüne kadar üretilen en geniş binek otomobiller arasına girmeyi başarıyor.
0-100 km/s hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 200 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
Kia EV9, Türkiye'ye GT-Line donanım seviyesi ve 6 kişilik oturma düzeniyle geldi.
Elektrikli SUV modelin teknolojilerine baktığımızda ise kablosuz şarj sistemi, 14 hoparlörlü Meridian ses sistemi, 12,3 inç multimedya ekranı, 12,3 inç gösterge ekranı, 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi yer alıyor.
Güvenlik tarafında ise EV9'un dur&kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, arka çapraz trafik çarpışma önleme sistemi, kör nokta çarpışma önleme asistanı, arka park çarpışma önleme asistanı, şerit takip asistanı, uzaktan akıllı park asistanı gibi birçok teknoloji ile dönatıldığı görülüyor.
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
İşte otomobilden görseller ve Türkiye fiyatı...
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