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Otomotiv
10
KIA elektrikli van konseptini tanıttı

2024-01-09 19:41:37
KIA elektrikli van konseptini tanıttı

Güney Koreli otomovit üreticisi KIA, yeni elektrikli van konseptini tanıttı.

#1
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

KIA, CES 2024'te PV serisi modüler ve elektrikli van konsepti ile damga vurdu. Modellerden se KIA PV5 modüler yapısıyla öne çıkıyor.

#2
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

CES 2024’te yeni bilgisayar, akıllı telefon ve işlemci haberleri ön planda olsa da KIA gibi otomotiv firmaları da ön planda.

#3
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

Beş yıldır CES fuarına katılmayan KIA PV serisi modüler ve elektrikli van araçlarıyla önemli bir dönüş yaptı. Tam dört araçtan oluşan PV serisi araçlar, markanın elektrikli araç stratejisi için de önemli. Bunlardan PV5 ise modüler özellikleri ile dikkat çekiyor.

#4
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

Güney Kore’li otomobil devi KIA, beş yıl sonra CES 2024 ile geri dönüş yaptı. KIA PV serisi yeni modüler elektrikli konsept van ailesi, fuarda en dikkat çeken araçlar arasında.

#5
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

KIA, PV1, PV5 ve PV7 adlı üç aracı tanıttı. Bu anlamda araçlardan PV5 modüler yapısıyla kişisel ihtiyaçlara göre düzenleniyor. Bu anlamda araç ticari ve kişisel olarak iki farklı modele de sahip.

#6
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

Örneğin kullanıcı KIA PV5 modelinde daha fazla alan için aracın tavanını daha yüksek bir tavanla değiştirebiliyor. Yine arka koltukları değiştirmek, yeniden konumlandırmak ya da tamamen kaldırmanız da mümkün. Böylece araç lüks bir van ile ticari bir taşıma aracı arasında değişim gösterebiliyor.

#7
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

Tanıtılan KIA konsept PV serisinin en küçük aracı ise PV1. Bu aracın en önemli özelliği küçük ve çevik bir yapıda olması. Böylece ailenin diğer üyelerine göre park sorunu da daha az yaşayacak boyutlarda. ve orta KIA ise henüz konsept aşamasında olan araçları ilk başta ticari kullanıma sunmanın peşinde.

#8
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

KIA PV7 ise tam anlamıyla ticari kullanım amacıyla düşünülüyor. Panelvan şeklinde bir tasarıma sahip olan araç, yine diğer modeller gibi elektrikli. Tasarım açısından ise tüm modeller aynı modern ve minimalist çizgilere sahip. KIA PV serisi bu anlamda hem sevimli hem de modern bir görünüm ile karşımıza çıkıyor.

#9
Foto - KIA elektrikli van konseptini tanıttı

Şu an için KIA PV1, PV5 ve PV7 özellikleri ve fiyatı ise ortaya çıkmadı. Markanın ilerleyen dönemde araçların özellikleri ve çıkış tarihi hakkında da daha fazla ayrıntı paylaşması beklentiler arasında.

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