KIA elektrikli van konseptini tanıttı

Tanıtılan KIA konsept PV serisinin en küçük aracı ise PV1. Bu aracın en önemli özelliği küçük ve çevik bir yapıda olması. Böylece ailenin diğer üyelerine göre park sorunu da daha az yaşayacak boyutlarda. ve orta KIA ise henüz konsept aşamasında olan araçları ilk başta ticari kullanıma sunmanın peşinde.