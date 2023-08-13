  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Khanun Tayfunu o ülkeyi de vurdu

2023-08-13 13:08:11
Khanun Tayfunu o ülkeyi de vurdu

Rusya’nın Primorye bölgesinde etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle 4 bin 368 ev sular altında kaldı.

#1
Foto - Khanun Tayfunu o ülkeyi de vurdu

Japonya, Güney Kore ve Tayland’da yaklaşık 2 haftadır etkili olan Khanun Tayfunu bu kez Rusya’nın Primorye bölgesini vurdu. Tayfun nedeniyle görülen şiddetli yağışlar bölgede sele neden olurken; 4 bin 368 ev, 5 bin 654 arsa ve 7 apartmanın sular altında kaldı, 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Sel felaketinden en çok Ussuriysk ile Vladivostok şehirleri ve Spassk-Dalny kasabası etkilendi. Bölgedeki ikinci en büyük şehir olan Ussuriysk’teki selin son 10 yılın en büyüğü olduğu ve şehrin yüzde 35 ila 40'ını etkilediği belirtildi.

#2
Foto - Khanun Tayfunu o ülkeyi de vurdu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, ülkenin Uzak Doğu’da kalan bölgesine ekip gönderildiği ve selin neden olduğu sonuçları ortadan kaldırmak için çalışmaların koordine edileceği açıklandı. Bir insani yardım uçağı bölgeye gönderilirken, kurtarma ekiplerinin bölgeye nakledilmesinde Mil Mi-8 helikopterleri kullanıldı.

#3
Foto - Khanun Tayfunu o ülkeyi de vurdu

Bakanlık tarafından, herhangi bir can kaybının olmadığı ve birlikleri erken göndererek daha ciddi hasarlardan kaçınıldığı ifade edildi.

Fransız bayrakları yerine Türk bayrakları astılar
Gündem

Fransız bayrakları yerine Türk bayrakları astılar

Sömürgeci ABD ve Fransa'ya karşı ayaklanan Afrika ülkeleri Türkiye'nin yerinde yer almaya devam ediyor. Son olaysa bunun bir göstergesi...
Sizin neyinize çıkarma gemisi
Dünya

Sizin neyinize çıkarma gemisi

Filistin'de uyguladığı şiddet politikasıyla gündemden düşmeşen İsrail, ABD'deki bir tersaneden iki yeni çıkarma gemisinden ilki olan INS Nah..
‘Bu bina çöker, sen de adamlarınla altında kalırsın’! Mustafa Karahasanoğlu ağabey darbecilere böyle ayar vermişti
Gündem

‘Bu bina çöker, sen de adamlarınla altında kalırsın’! Mustafa Karahasanoğlu ağabey darbecilere böyle ayar vermişti

Vefatının 1. sene-i devriyesinde dualarla anılan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey, vefatından önce verdiği ..
186 yıllık tarihi cami çöktü! Hayatını kaybedenler var
Dünya

186 yıllık tarihi cami çöktü! Hayatını kaybedenler var

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi yaşamını yitirdi.
Çok Güzel Hareketler oyuncularından tuhaf hareketler! Bu kez çirkinleştiler, Şükriye Tutkun'dan sert tepki
Sosyal Medya

Çok Güzel Hareketler oyuncularından tuhaf hareketler! Bu kez çirkinleştiler, Şükriye Tutkun'dan sert tepki

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Şükriye Tutkun, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmasıyla ilgili güldürm..
Dava adamı Mustafa Karahasanoğlu ağabey dualarla anılıyor
Gündem

Dava adamı Mustafa Karahasanoğlu ağabey dualarla anılıyor

Ömrünü ümmetin davasına adayan ve 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede ebediyete intikal eden Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23