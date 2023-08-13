Khanun Tayfunu o ülkeyi de vurdu

Japonya, Güney Kore ve Tayland’da yaklaşık 2 haftadır etkili olan Khanun Tayfunu bu kez Rusya’nın Primorye bölgesini vurdu. Tayfun nedeniyle görülen şiddetli yağışlar bölgede sele neden olurken; 4 bin 368 ev, 5 bin 654 arsa ve 7 apartmanın sular altında kaldı, 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Sel felaketinden en çok Ussuriysk ile Vladivostok şehirleri ve Spassk-Dalny kasabası etkilendi. Bölgedeki ikinci en büyük şehir olan Ussuriysk’teki selin son 10 yılın en büyüğü olduğu ve şehrin yüzde 35 ila 40'ını etkilediği belirtildi.