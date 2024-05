Kestane ağaçlarına öyle bir böcek dadandı ki… Karadeniz kokarca kokmaya başladı

Bu iş bu seneden geçti. Şu anda yapılacak havadan, aşağıdan ilaçlama hikaye. Belediyelerin yazın açık arabalar üzerindeki ilaçlamalarına benzer. Burada amaç belediye çalışıyor demek içindir. Milyonlarca alanda iki tane aracın havaya ilaç sıkmasıyla mücadele olmaz. Bizim burada yapacağımız ilaçlama hem belediyelerde hem kokarcada larva dönemindedir. Kışlak mücadelesi… Larva döneminde…Buna Eylül’de başlayacağız Ekim’e doğru Kokarcalar evlere depolara sığınacak; o zaman bir eylem planıyla bölge bölge, hızlı bir şekilde bu kapalı alanların ilaçlanması lazım. Adam il dışında ise muhtarlıklar aracılığı ile evlere haberli bir şekilde ilaçlama yapılması lazım. Bu zorunlu olacak. Bunun başka çaresi yok. Fındıktan elde ettiğimiz gelir, devlet olarak 2 milyar dolar. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu çağda savaş biyolojik yollarla olduğu için Türkiye’nin en önemli tarım ihraç ürünü fındık. 2, 2,5 milyar dolar her yıl ihracatımız var. Bugünün parasıyla bu 70 katrilyon yapar. Yüzde yirmi beş kayıp ne demek? Yüzde yirmi beş kayıp; on, on beş milyara yakın kayıp demektir.