  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ’den Marmara'yı pisletmeye devam

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ’den Marmara'yı pisletmeye devam

CHP yönetimindeki İSKİ’nin Marmara’yı kirlettiğine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Daha önce milyonlarca lira ceza kesilmesine rağmen, Havadan çekilen görüntülerde hem Haramidere’nin zehir saçan hâli hem de Ambarlı Arıtma Tesisi’nden denize bırakılan koyu renkli akıntılar dikkat çekiyor. İSKİ’nin “arıtıyoruz” açıklamaları görüntülerle çelişirken, Marmara’nın giderek kararan yüzü büyük bir çevre skandalına şahit oluyor.

#1
Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ’den Marmara'yı pisletmeye devam

Haramiderenin Marmara Denizi'ne kadar olan zehir akan yolculuğu havadan görüntülendi. Fabrikaların kimyasal atıklarını yeterince artırmadan dereye vermesiyle başlayan problem lağım ve moloz yığınlarının arasında devam ediyor. Kirlilik ve kimyasallar nedeniyle siyaha bürünen derenin yanında kötü koku nedeniyle nefes almak neredeyse imkansız durumda. Derenin çevresinde onlarca kontrolsüz kaçak hafriyat döküm alanı oluştu. Bazı alanlar vatandaşlarında çöplerini atmasıyla adeta çöp dağlarına döndü.

#2
Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ’den Marmara'yı pisletmeye devam

Ambarlı İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisinde temizlenmesi gereken su, buradan Marmara denizine dökülüyor. Ancak tesisten deşarj edilen suyun da siyah renkte aktığı görülüyor.

#3
Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ’den Marmara'yı pisletmeye devam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulamışı. Ancak dron ile çekilen görüntüler, tesisin halen koyu renkli atık suyu deşarj ettiğini gösterdi.

#4
Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ’den Marmara'yı pisletmeye devam

Marmara Denizi'ne İSKİ tarafından deşarj edilen atık sular nedeniyle denizin rengi yine değişti. Havadan çekilen görüntüler ise kirliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hurda otomobiller tarihe karışacak!
Teknoloji

Hurda otomobiller tarihe karışacak!

ABD’li bilim insanları, düşük kaliteli araç hurdasını güçlü ve güvenilir otomotiv parçalarına dönüştürebilecek yeni bir alüminyum alaşımı ge..
Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'
Gündem

Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin 1987’den bu yana uyguladığı liman ambargosunun kaldırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını..
Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!
Gündem

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Ekrem İmamoğlu’nun sahtecilik davasında yaşananları satır satır izleyip değerlendiren Ali Karahasanoğlu, Türk yargısının gözlerinin içine ba..
Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?
Gündem

Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?

Türkiye'den milyarlarca doları hortumlayıp Fransa'da sığıntı hayatı yaşayan Cem Uzan, Galatasaraylıların yarınki maç öncesi Monaco'da düzenl..
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2026’da 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi..
ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular
Aktüel

ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular

CHP’lilerin yetiştiği ideolojik üs olan ve skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği, boş durdukça kendilerine görev çıkarmaya devam edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23