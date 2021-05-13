Kenyalılar’dan İsrail’e tepki

Protestoculardan Hassan Abdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu, bu yıl birçok zorluğa rağmen orucu tamamladıklarını söyledi. Hassan, “Bugün Kenyalı Müslümanlar olarak Filistin'de olup bitenlere bir son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.