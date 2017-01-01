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Kentteki herkes onu arıyor

  • Aydın'da Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Evlerinde ikamet eden ve kendisinden Perşembe gününden bu yana haber alınmayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki kimsesiz kadını arama çalışmaları 4. gün profesyonel ekiplerin yanı sıra vatandaşların katılımı ile yapıldı.

  • Kaymakamlığa bağlı sosyal konutlarda yaşayan halk arasında “Zeliha” adıyla bilinen 85 yaşındaki Elmas Altınkurt’tan önceki geceden bu yana haber alınamaması üzerinde Aydın teyakkuza geçti.

  • Aramalarda 4. Güne girilirken aramalarda AKUT’tan 16, AFAD’tan 6, Jandarma’dan 10, Emniyet’ten 4 kişi, İlçe ve Büyükşehir ekipleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla 200’e yakın vatandaş yer aldı.

  • 3 arama köpeğinin de yer aldığı aramalar ilçenin çeşitli yerlerinde devam ediyor.

  • Yaşlı kadının son görüldüğü yerler üzerine halktan gelen ihbarlar değerlendirilirken henüz bir sonuca ulaşılamadı. Yemek için 48, su için 72 saat olan kritik zaman aralığı aşılırken aramaların boş evlerde devam edeceği öğrenildi.Kentteki herkes onu arıyor

  • Kentteki herkes onu arıyor

  • Kentteki herkes onu arıyor

  • Kentteki herkes onu arıyor

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