Kentin ortasında tarım yapıyor!

Hobi Bahçesi’nde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını ifade eden Halkalı Merkez Mahallesi sakini Hazin Kahraman, “Her gün sabahları bahçeme geliyorum. Bitkilerime bakıyorum, suluyorum, çapamı yapıyorum. Baktıkça mutlu oluyorum, çalıştıkça hoşuma gidiyor. Toprak çok iyileştiriyor, beynim rahatlıyor. Bu yıl yüzde 99 ata tohumu olan kendi fidelerimi ektim. Çok lezzetli ürünler almaya başladım. Toprak büyük bir enerji veriyor bana, yorulsam da pamuk gibi oluyorum. Diğer yandan yetiştirdiklerimin tadına bakmak muazzam bir duygu. Bize bu fırsatı veren Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu. Emekliliğinin keyfini Hobi Bahçesi’nde sürdüğünü söyleyen Rıza Uygun, “Unuttuğumuz, ailemizden gördüğümüz şeyleri burada yaşatmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse bir tatlı huzur bulmaya geldim diyorum. Ayağımı buraya attığımda stresimiz yok oluyor. Gelip buraya uğraşmaya başlayınca evimize mutlu bir şekilde gidiyoruz. Burada kendi yetiştirdiğim domates, biberi götürmek büyük keyif veriyor. Dostluklar kuruyoruz, bir akşam çay içmek büyük bir mutluluk veriyor bizlere. Bu imkanları oluşturan Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.