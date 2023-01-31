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Kendini özletmişti! Hafta boyunca kar yağacak

2023-01-31 07:25:16
Kendini özletmişti! Hafta boyunca kar yağacak

Kendini özleten kar; yavaş yavaş Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı.

#1
Foto - Kendini özletmişti! Hafta boyunca kar yağacak

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı.

#2
Foto - Kendini özletmişti! Hafta boyunca kar yağacak

Ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

#3
Foto - Kendini özletmişti! Hafta boyunca kar yağacak

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.

#4
Foto - Kendini özletmişti! Hafta boyunca kar yağacak

Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Kaynak: yeniakit.com.tr

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