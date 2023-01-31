2023-01-31 07:25:16 Kendini özletmişti! Hafta boyunca kar yağacak
Kendini özleten kar; yavaş yavaş Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı.
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Kendini özleten kar; yavaş yavaş Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı.
Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı.
Ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.
Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Kaynak: yeniakit.com.tr
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