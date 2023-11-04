“Kendini kuvvetli gören ve hak hukuk tanımayanlar bilsinler ki Türkiye kabuğunu kırmıştır”

Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. 20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken, bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz. Bugün Türk savunma sanayisi, savaş ezberlerini değiştiren bir konuma gelmiştir. Geçmişin acı tecrübeleri hala hafızalarda yerini koruyor. Türlü engellemelere maruz kalmış Türk savunma sanayisi, bugün altın çağını yaşıyor. Artık İHA’larıyla, SİHA’larıyla dünyada 1 numara olan bir Türkiye’nin ayak seslerini duyuyoruz." Bakan Kacır, dünyadaki dönüşümü yakalayanların başarılı olacağı gerçeğinden hareket ettiklerini anlatarak, şu görüşleri dile getirdi: "Küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politikaları bir bütün olarak uyguluyoruz. Güneş paneli, beyaz eşya, ticari araç gibi alanlarda Avrupa’nın 1 numarası olan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Mavi vatanında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu yüzdüren, milli yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE ile 'uzayda ben de varım' diyen bir Türkiye’den bahsediyoruz. TÜRKSAT-6A’yı da yerli ve milli olarak geliştiriyoruz, üretiyoruz, önümüzdeki yıl uzaya göndereceğiz. Böylelikle haberleşme uydularını yerli imkan ve kabiliyetleriyle üretebilen 10 ülkeden biri olacağız."