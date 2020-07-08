Kendini diziye veren Meral Akşener'in dünyadan haberi yok

GELİBOLU ORMANLARI KÜL OLDU Güzelim Gelibolu ormanları yandı. 300 hektarlık alandaki güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklamalar yine aynı. Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan, yine göstermelik üzülmeler, yine numaradan bir ciddiyet hali, yine “olayı yakından takip ediyoruz” havaları