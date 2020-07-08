2020-07-08 18:46:59 Kendini diziye veren Meral Akşener'in dünyadan haberi yok
Gelibolu'da çıkan yangın üzerinden hükümete çatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin" ifadelerini kullandı. Oysa Gelibolu'daki yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçakla müdahale edildi. Netflix dizileri üzerinden gençlere oynayan Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" ifadelerini kullanmıştı.