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Kendini diziye veren Meral Akşener'in dünyadan haberi yok

2020-07-08 18:46:59
Kendini diziye veren Meral Akşener'in dünyadan haberi yok

Gelibolu'da çıkan yangın üzerinden hükümete çatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin" ifadelerini kullandı. Oysa Gelibolu'daki yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçakla müdahale edildi. Netflix dizileri üzerinden gençlere oynayan Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" ifadelerini kullanmıştı.

#1
Foto - CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili hükümeti hedefi aldı. Daha önce şehir hastanelerini

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili hükümeti hedefi aldı. Daha önce şehir hastanelerini "Sözleşmeleri saklanan hasta garantili şehir hastanelerini yapanlar kazandı" sözleriyle hedef gösteren Akşener, "Yangın uçağı almaya para yok" iddiasında bulundu. İşte Akşener'in o sözleri:

#2
Foto - GELİBOLU ORMANLARI KÜL OLDU Güzelim Gelibolu ormanları yandı. 300 hektarlık alandaki güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklamalar yine aynı. Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan, yine göstermelik üzülmeler, yine numaradan bir ciddiyet hali, yine “olayı yakından takip ediyoruz” havaları

GELİBOLU ORMANLARI KÜL OLDU Güzelim Gelibolu ormanları yandı. 300 hektarlık alandaki güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklamalar yine aynı. Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan, yine göstermelik üzülmeler, yine numaradan bir ciddiyet hali, yine “olayı yakından takip ediyoruz” havaları

#3
Foto - UÇAK YOK, DERS ALMAK YOK Ama yine uçak yok, yine müdahale yetersiz. Geçen sene yaşanan yangınlardan, yine ders almak yok, yine planlama yok.

UÇAK YOK, DERS ALMAK YOK Ama yine uçak yok, yine müdahale yetersiz. Geçen sene yaşanan yangınlardan, yine ders almak yok, yine planlama yok.

#4
Foto - YANGIN UÇAĞI ALMAYA PARA YOK Her şeye para var, ama her sene çıkan orman yangınları için alınacak yangın söndürme uçaklarına para yok. Çünkü hâlâ akıl yok, hâlâ liyakat yok, hâlâ en ufak sorumluluk bilinci yok. Allah ıslah etsin.

YANGIN UÇAĞI ALMAYA PARA YOK Her şeye para var, ama her sene çıkan orman yangınları için alınacak yangın söndürme uçaklarına para yok. Çünkü hâlâ akıl yok, hâlâ liyakat yok, hâlâ en ufak sorumluluk bilinci yok. Allah ıslah etsin.

#5
Foto - 20 HELİKOPTER 2 AMFİBİK UÇAK ORADAYDI Oysa Gelibolu'daki yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçakla müdahale edildi. Karadan da 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personel alevlerle savaştı. Bakan Bekir Pakdemirli tüm operasyonu saniye saniye takip etti. Netflix dizileri üzerinden gençlere oynayan Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda

20 HELİKOPTER 2 AMFİBİK UÇAK ORADAYDI Oysa Gelibolu'daki yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçakla müdahale edildi. Karadan da 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personel alevlerle savaştı. Bakan Bekir Pakdemirli tüm operasyonu saniye saniye takip etti. Netflix dizileri üzerinden gençlere oynayan Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan." ifadelerini kullanmıştı.

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