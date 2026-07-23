Özgür Özel’e beklenmedik darbe! “Üçüncü Yol”cular çarşıyı fena karıştırdı

Özgür Özel'in başını çektiği CHP'deki ayrılıkçılar "Yeni parti"yle CHP'den kopma kararı aldı. Ancak süreci Silivri'den yöneten Ekrem İmamoğlu ve Özel'in hesabı tutmadı. En az 100 vekille kopacaklarını ilan eden Özel, şu ana kadar 70 sayısını geçemedi. Mutlak butlan kararıyla karışan CHP'deki kaos bölünmeyle sonuçlandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi parti için olağanüstü kurultay çağrısı yapıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek eleştiren bir bildiriyi kaleme alınca 111 vekil imza verdi. Özel'in Grup Başkanı seçilme sürecinde de aynı sayıda vekilden destek geldi.