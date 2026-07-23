Özgür Özel’e beklenmedik darbe! “Üçüncü Yol”cular çarşıyı fena karıştırdı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında 111 milletvekili destek vermişti. Ancak son grup toplantısında desteğin düştüğü görüldü. Özel'in Grup Başkanı seçilmesinde destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e, ardından 86'ya kadar indi. Bunun en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama CHP'den kopmayan 'Üçüncü Yol'cular... TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in kaynaklarına göre, Mansur Yavaş da CHP'den ayrılmayacak.