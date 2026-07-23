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Özgür Özel’e beklenmedik darbe! "Üçüncü Yol"cular çarşıyı fena karıştırdı

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Özgür Özel’e beklenmedik darbe! “Üçüncü Yol”cular çarşıyı fena karıştırdı

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında 111 milletvekili destek vermişti. Ancak son grup toplantısında desteğin düştüğü görüldü. Özel'in Grup Başkanı seçilmesinde destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e, ardından 86'ya kadar indi. Bunun en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama CHP'den kopmayan 'Üçüncü Yol'cular... TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in kaynaklarına göre, Mansur Yavaş da CHP'den ayrılmayacak.

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Foto - Özgür Özel’e beklenmedik darbe! "Üçüncü Yol"cular çarşıyı fena karıştırdı

Özgür Özel'in başını çektiği CHP'deki ayrılıkçılar "Yeni parti"yle CHP'den kopma kararı aldı. Ancak süreci Silivri'den yöneten Ekrem İmamoğlu ve Özel'in hesabı tutmadı. En az 100 vekille kopacaklarını ilan eden Özel, şu ana kadar 70 sayısını geçemedi. Mutlak butlan kararıyla karışan CHP'deki kaos bölünmeyle sonuçlandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi parti için olağanüstü kurultay çağrısı yapıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek eleştiren bir bildiriyi kaleme alınca 111 vekil imza verdi. Özel'in Grup Başkanı seçilme sürecinde de aynı sayıda vekilden destek geldi.

#2
Foto - Özgür Özel’e beklenmedik darbe! "Üçüncü Yol"cular çarşıyı fena karıştırdı

Ancak süreç içinde CHP'den kopmanın doğru olmayacağını ve tartışmanın kişiselleştiğini dile getirenler yollarını ayırdı, sayı 93'e düştü. Kopma aşamasında Ekrem İmamoğlu'nun yeni süreci yönetmesinden rahatsız olan vekiller de yollarını ayırınca, Özelcilerin sayısı önce 86 sonra 70'lere kadar düştü. Partinin kurulmasıyla birlikte bu sayının en fazla 70-80 arasında kalacağı görülüyor.

#3
Foto - Özgür Özel’e beklenmedik darbe! "Üçüncü Yol"cular çarşıyı fena karıştırdı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Özgür Özel ve ekibinin belediye başkanları hesabı da tutmadı. Partinin en önemli isimleri Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer CHP'den ayrılmama kararı aldı. Mansur Yavaş'ın, CHP ile yeni partinin çatı cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu yüzden CHP'den kopmayacağı ancak Özgür Özel'le arasını da sıcak tutmaya çalıştığı belirtiliyor.

#4
Foto - Özgür Özel’e beklenmedik darbe! "Üçüncü Yol"cular çarşıyı fena karıştırdı

Belediye başkanları gibi Oğuz Kaan Köksal, Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi vekiller de parti içinde kalıp mücadele etme kararı aldı. Üçüncü yolcular, Kemal Kılıçdaroglu'nu eleştirirken, Özgür Özel ve ekibini de "gitmeyin, kalın içerde mücadele edelim" diye uyarıyor.

#5
Foto - Özgür Özel’e beklenmedik darbe! "Üçüncü Yol"cular çarşıyı fena karıştırdı

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