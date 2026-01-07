Kendi tarafını seçti: Frattesi'ye kalsa çoktan Galatasaray'a gelmişti
Galatasaray ara transfer döneminin ilk imzasına çok yakın... Galatasaray’ın uzun süredir ilgilendiği Davide Frattesi sarı-kırmızılıları kabul etmeye hazır.
Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyan Davide Frattesi'nin adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Corriere dello Sport ise transfer sürecine dair dikkat çeken haberinde "Frattesi Galatasaray'a gitmeyi istiyor ancak Inter sadece para istiyor" iddiasını paylaşmıştı.
Calciomercato'nun haberine göre ise, Frattesi, Galatasaray'ı kabul etmeye hazır. Aracılar üzerinden gelen bu çok güçlü ilgi sonrası Inter resmi teklif bekliyor.
Öte yandan Frattesi, kasık sakatlığı gerekçesiyle Parma maçı kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray Frattesi transferinde takas formülünü devreye sokmak istemişti. Galatasaray'ın Gabriel Sara ile takas önerisi yaptığını yazan Tuttosport, Inter’in sarı-kırmızılıların takas önerisini geri çevirdiğini yazdı.
