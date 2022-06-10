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Kendi köpeklerinin saldırısına uğradılar!

2022-06-10 16:58:35
Kendi köpeklerinin saldırısına uğradılar!

Samsun'da Amerikan akita cinsi köpek besleyen baba-oğul saldırıya uğradı.

#1
Foto - Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, M.D. evinin bahçesinde 2 yıldır beslediği Amerikan akita cinsi 2 yaşındaki köpeğinin aniden saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, M.D. evinin bahçesinde 2 yıldır beslediği Amerikan akita cinsi 2 yaşındaki köpeğinin aniden saldırısına uğradı.

#3
Foto - D.D., kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan babasının yardımına koştu.

D.D., kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan babasının yardımına koştu.

#4
Foto - Bu sırada köpek baba-oğlu kollarından ısırarak yaraladı.

Bu sırada köpek baba-oğlu kollarından ısırarak yaraladı.

#5
Foto - Kanlar içinde kalan M.D. ile oğlu D.D. kendi araçları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı.

Kanlar içinde kalan M.D. ile oğlu D.D. kendi araçları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı.

#6
Foto - Köpek ise belediye ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Köpek ise belediye ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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