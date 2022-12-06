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Yaşam
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Kendi işinin sahibi oldu! İnternette gördü devlete başvurdu, işte sonuç

2022-12-06 12:13:17
Kendi işinin sahibi oldu! İnternette gördü devlete başvurdu, işte sonuç

Kastamonu’da yaşayan engelli vatandaş, internetten öğrendiği devlet desteği başvurusuyla kendi işinin sahibi oldu.

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Foto - Kendi işinin sahibi oldu! İnternette gördü devlete başvurdu, işte sonuç

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaşayan, doğuştan bedensel engelli Serkan Yılmaz, lise eğitiminin ardından bir cep telefonu teknik servislerinde çalışmaya başladı. Cep telefonu tamiratı konusunda kendisini geliştiren Yılmaz, kendi işyerini açmanın hayalini kurmaya başladı. İnternetten araştırma yapan Yılmaz, İŞKUR’un engellilere iş yeri açma desteği verdiğini öğrendi. Daha sonra proje için başvuruda bulunan Yılmaz, devlet desteği ile kendi iş yerini açtı. Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu cep telefonu teknisyenliğini kendi iş yerinde yapacak. Yılmaz’ın iş yeri düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Serkan Yılmaz’ın sevincine ortak oldu.

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Foto - Kendi işinin sahibi oldu! İnternette gördü devlete başvurdu, işte sonuç

İş yerini açtığı için sevinçli olduğunu söyleyen Serkan Yılmaz, “17 yaşından beri bu mesleği yapmaktayım. Meslek lisesi mezunuyum. Daha önce bu iş ile ilgili staj yaptım, çeşitli telefoncularda çalıştım. Lise öğrenciliğimden beri bu işi yapıyorum. Son olarak internette gezinirken bu projeyi gördüm. Faydalı olacağını düşünerek başvurdum. Onaylandı. Artık mesleğimi kendi iş yerimde yapıyorum” dedi. Serkan Yılmaz’ın verilen hibe ile iş yerini açtığını ifade eden İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, “Bir engelli arkadaşımıza iş yeri açmak için buradayız. Biz ilanlara çıkıyoruz, gelen başvuruları değerlendiriyoruz. Daha sonra Valimiz başkanlığı tarafından son değerlendirmesi yapılıyor ve İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmesinin ardından projeler onaylanıyor. Serkan arkadaşımıza da biz projemiz çerçevesinde hibe verdik ve şu anda iş yerimizi açıyoruz” diye konuştu.

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