Kendi işinin sahibi oldu! İnternette gördü devlete başvurdu, işte sonuç

İş yerini açtığı için sevinçli olduğunu söyleyen Serkan Yılmaz, “17 yaşından beri bu mesleği yapmaktayım. Meslek lisesi mezunuyum. Daha önce bu iş ile ilgili staj yaptım, çeşitli telefoncularda çalıştım. Lise öğrenciliğimden beri bu işi yapıyorum. Son olarak internette gezinirken bu projeyi gördüm. Faydalı olacağını düşünerek başvurdum. Onaylandı. Artık mesleğimi kendi iş yerimde yapıyorum” dedi. Serkan Yılmaz’ın verilen hibe ile iş yerini açtığını ifade eden İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, “Bir engelli arkadaşımıza iş yeri açmak için buradayız. Biz ilanlara çıkıyoruz, gelen başvuruları değerlendiriyoruz. Daha sonra Valimiz başkanlığı tarafından son değerlendirmesi yapılıyor ve İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmesinin ardından projeler onaylanıyor. Serkan arkadaşımıza da biz projemiz çerçevesinde hibe verdik ve şu anda iş yerimizi açıyoruz” diye konuştu.