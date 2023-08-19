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Kendi işinin patronu oldu! Bir meyve yedi hayatı değişti

2023-08-19 16:46:16
Kendi işinin patronu oldu! Bir meyve yedi hayatı değişti

Genç kadın, İstanbul'da yaşadığı dönemde bir manavda görüp tadına bakmak için satın aldığı ejder meyvesi sayesinde kendi işinin patronu oldu.

#1
Foto - Kendi işinin patronu oldu! Bir meyve yedi hayatı değişti

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı görevlerinde bulunan 32 yaşındaki Derya Tunçay, pandemi döneminde işini bırakarak memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşti. İstanbul'da çalıştığı zamanlarda alışveriş yapmak için girdiği bir manavda tesadüfen ejder meyvesini görerek tadına bakmak için satın alan Tunçay, tadını beğendiği ejder meyvesine merak saldı. Yaptığı araştırmalar çerçevesinde çeşitli üreticiler ile görüşen ve meyvenin üreticiliği yapmak isteyen Tunçay, 200 bin TL harcayarak kurduğu yaklaşık 2 dönümlük arazisinde ejder meyvesi üretmeye başladı. Tunçay 2020 yılının Mart ayında ilk dikimini gerçekleştirirken, her yıl yükselen hedeflerle ejder meyvesi üretmeyi sürdürüyor.

#2
Foto - Kendi işinin patronu oldu! Bir meyve yedi hayatı değişti

Ejder meyvesinin çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğini ve tam bir C vitamini deposu olduğunu kaydeden ejder meyvesi üreticisi Derya Tunçay; "Kendim tropikal meyve yetiştirmeyi çok seviyorum. Zamanında İstanbul'da yaşarken bu meyveye orda tesadüfen denk geldim ve tadı çok hoşuma gitti. Sonra pandemi döneminde şartlar beni Aydın'a getirdi. Buranın da toprağı çok verimli ve bu işi yapmaya karar verdim. Araştırdığımda buranın da iklimin uygun olduğunu gördüm. Benden önce bu işi yapan yetiştiricilerle görüştüm.

#3
Foto - Kendi işinin patronu oldu! Bir meyve yedi hayatı değişti

2020 yılının Mart ayında ilk dikimizi gerçekleştirdik. Ejder meyvesinde 2 çeşit var. Biri içerisi kırmızı biri de beyaz. İçi beyaz olanları biz şeker hastalarına tavsiye ediyoruz. Şekeri düşürüyor, tansiyonu düzenliyor, kolesterolü olanlara iyi geliyor. İçi kırımızı olan da göğüs ve kolon kanserini önlediği kanıtlanmış durumda. 4-5 tane portakal yiyeceğinize 1 tane ejder meyvesi yiyerek aynı vitaminleri alabiliyorsunuz. O açıdan çocuklara da öneriyoruz, ejder meyvesi bir C vitamini deposudur. 100 gramdan, 500-600 grama kadar meyvelerimiz var. Gramajına göre fiyatları da değişiyor. Adet başına 15 ila 60-70 lira arasında vatandaşlarla buluşuyor" diye konuştu.

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