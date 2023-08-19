Kendi işinin patronu oldu! Bir meyve yedi hayatı değişti

Ejder meyvesinin çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğini ve tam bir C vitamini deposu olduğunu kaydeden ejder meyvesi üreticisi Derya Tunçay; "Kendim tropikal meyve yetiştirmeyi çok seviyorum. Zamanında İstanbul'da yaşarken bu meyveye orda tesadüfen denk geldim ve tadı çok hoşuma gitti. Sonra pandemi döneminde şartlar beni Aydın'a getirdi. Buranın da toprağı çok verimli ve bu işi yapmaya karar verdim. Araştırdığımda buranın da iklimin uygun olduğunu gördüm. Benden önce bu işi yapan yetiştiricilerle görüştüm.