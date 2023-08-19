Kendi işinin patronu oldu! Bir meyve yedi hayatı değişti

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı görevlerinde bulunan 32 yaşındaki Derya Tunçay, pandemi döneminde işini bırakarak memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşti. İstanbul'da çalıştığı zamanlarda alışveriş yapmak için girdiği bir manavda tesadüfen ejder meyvesini görerek tadına bakmak için satın alan Tunçay, tadını beğendiği ejder meyvesine merak saldı. Yaptığı araştırmalar çerçevesinde çeşitli üreticiler ile görüşen ve meyvenin üreticiliği yapmak isteyen Tunçay, 200 bin TL harcayarak kurduğu yaklaşık 2 dönümlük arazisinde ejder meyvesi üretmeye başladı. Tunçay 2020 yılının Mart ayında ilk dikimini gerçekleştirirken, her yıl yükselen hedeflerle ejder meyvesi üretmeyi sürdürüyor.