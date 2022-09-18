Kemik taraklarıyla Çin’e meydan okuyor!

"SAÇTA KEPEKLENMEYİ VE SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER" Kemik tarağın insan sağlığına birçok faydasının olduğunu belirten Eyce, “Saç sağlığına yönelik olarak kemik tarak, saç diplerine hava aldırır. Saç diplerinde ki hücreleri yeniler, vücutta ki negatif elektriği alır, saçta kepeklenmeyi ve saç dökülmesini önler. Doğal olduğu için hiçbir yan etkisi bulunmaz. Çırak bulamıyoruz, vatandaş buraya çalışmak için geliyor, boynuz kokusunu ve tozunu görünce çırak olmaktan vazgeçiyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek hatta unutuldu da diyebiliriz. En son temsilcisi de biz olduk. 40 yaşındayım, bu işi olabildiğince götürmeyi planlıyorum. Daha sonrasında biter diye düşünüyorum ilgi duyan da, çırakta olmadığından dolayı” dedi.