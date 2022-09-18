Kemik taraklarıyla Çin’e meydan okuyor!

Çin’den gelen tarakların Sivas kemik tarağı olarak satılmaya başlandığını belirten Muhammed Emin Eyce, “Pandemi döneminden önce kemik tarak yapan bir ustamız vardı. O ustamız pandemi döneminde kemik tarak yapmayı bırakınca Çin’den gelen tarakları Sivas kemik tarak olarak satmaya başladılar. Pandemi sürecinde bende boşta kalmıştım. Zaten mesleğim gereği boynuzlar ile iç içeyim. Bende kemikten tarak yaptım, gelen müşterilerime gerçek Sivas kemik tarağını satmaya başladım. Kemik tarak, yaklaşık olarak 25-30 aşamadan geçiyor. Önce boynuzları kesmekle başlıyoruz. Isıtma, düzeltme, tesviyesi, yüzünün temizlenmesi, dişlerinin açılması ve sivriltilmesi, zıbarası ve parlatılması gibi işlemlerden geçiyor. Bir tarağın yapılması 1 veya 1 saat 30 dakikayı bulabiliyor. Diş sayısı çok olduğu için, sadece dişlerini açmak 1 saatimizi alıyor” şeklinde konuştu.