Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nda atıyor.
İşte Antalya'daki zirveye katılan liderler...
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze
Sırbistan Başbakanı Duro Macut
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23