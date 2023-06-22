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Spor
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Kemaliye Şenliği başlıyor! Diyerek duyurdu: Göreceksiniz! Kemaliye'de her yerden fışkırıyor!

2023-06-22 17:50:04
Kemaliye Şenliği başlıyor! Diyerek duyurdu: Göreceksiniz! Kemaliye'de her yerden fışkırıyor!

44. Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği 23 Haziran-25 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Kemaliye, 23-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 44. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en uzun soluklu, içerik olarak en zengin, katılım olarak en popüler, birbirinden enerjik, aktif, farklı disiplinlerdeki etkinliklerle dolu.

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Foto - Kemaliye Şenliği başlıyor! Diyerek duyurdu: Göreceksiniz! Kemaliye'de her yerden fışkırıyor!

Konu ile ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “44. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine davetlisiniz. Kemaliye'nin eşsiz doğası, bu doğada yapılabilen onlarca sporu ve kültürel çekiciliğini sergileyen Şenlikler, Erzincan Valiliğinin himayelerinde, Kemaliye Belediyesinin ev sahipliğinde, Kemaliye Kaymakamlığının destekleri ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı ( KEMAV) öncülüğünde yapılacak. Şenlik çerçevesinde düzenlenecek olan Kemaliye İpek Yolu maratonu 50K, taşyolu koşusu 22K, karanlık kanyon koşusu 10K, dikey kilometre koşusu 5K +1040m, festival koşusu 5K, eğin dağı patika yürüyüşleri 20K +1300, dağ bisikleti yarışı, Dağcılık Federasyonu kampı ve tırmanma etkinlikleri, akarsu ve göl sporları gibi birçok aktiviteyi içermekte. Ülkemizde başka hiç bir yerde bulunmayan ve 7 den 70 herkesin güvenle yapabileceği “ Via Ferrata” tırmanışlarıyla başınız göğe erecek. Ayrıca Kemaliye ipek yolunu odağına alan ultra maraton koşusu sayesinde, tarihi ipek yolu geçmişten geleceğe sporla taşınarak, üzerindeki doğa güzelliklerinin yanı sıra, yüksek dağ geçitleri (gabanlar), çeşmeler, Büyük İskender den Sultan Murat’a bir çok tarihi şahsiyetin geçtiği kaldırım döşeli, basamaklı yollar, yüzlerce yıllık tarihi Kemaliye evleri, benzersiz güzellikte içinden su arkları geçen sokakları, katılımcıları, misafirleri ağırlayacak.

#2
Foto - Kemaliye Şenliği başlıyor! Diyerek duyurdu: Göreceksiniz! Kemaliye'de her yerden fışkırıyor!

Tüm bunlara ilaveten ülkemizdeki ilk ve tek ”via Ferrata” parkuru, (Türkçesi demir yol ), 520 demir basamaktan oluşan ve her basamakta bambaşka, muhteşem Kemaliye manzaralı tırmanış keyfi yaşatacak. Kemaliye'nin cazibesi sadece doğal güzelliklerle sınırlı değil. Şenlik boyunca düzenlenecek olan kültürel etkinlikler de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Kemaliye Folklor Turizm Derneği tarafından sergilenecek olan folklor gösterileri, yerel kültürün canlı bir göstergesi olacak. Ayrıca, sergiler, sanat atölyeleri, çocuklar için masal atölye çalışmaları, astronomi (uzay gözlem etkinliği) ve gastronomi (yerel tatlar yarışması) gibi etkinlikler de, konuklara, Kemaliye'nin sanata, bilime ve eğitime önem veren zengin kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunacak.

#3
Foto - Kemaliye Şenliği başlıyor! Diyerek duyurdu: Göreceksiniz! Kemaliye'de her yerden fışkırıyor!

Türkiye'nin Erzincan iline bağlı tarihi bir ilçesi olan Kemaliye'nin eşsiz konumu, tarihi dokusu ve sürdürülebilir yaşam anlayışı, bu etkinliği dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbetmektedir. Ayrıca, tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir tarihi şehir olan Kemaliye'nin Cittaslow (Sakın Şehir) kenti olması, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi adayı olması, bu ilçenin kültürel ve doğal değerlerini koruma konusundaki kararlılığını göstermektedir.

#4
Foto - Kemaliye Şenliği başlıyor! Diyerek duyurdu: Göreceksiniz! Kemaliye'de her yerden fışkırıyor!

Bu yıl 44. kez düzenlenen Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, Kemaliye'nin benzersiz atmosferini deneyimlemek isteyen 7’den 77’ye herkesi bekliyor. Bu etkinlik, doğaseverler, sporcular, kültür meraklıları ve gezginler için bir buluşma noktası olacak. Kemaliye, misafirperverliği ve eşsiz deneyimleriyle unutulmaz anlar sunmaya hazır.”

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