Kemaliye Şenliği başlıyor! Diyerek duyurdu: Göreceksiniz! Kemaliye'de her yerden fışkırıyor!

Konu ile ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “44. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine davetlisiniz. Kemaliye'nin eşsiz doğası, bu doğada yapılabilen onlarca sporu ve kültürel çekiciliğini sergileyen Şenlikler, Erzincan Valiliğinin himayelerinde, Kemaliye Belediyesinin ev sahipliğinde, Kemaliye Kaymakamlığının destekleri ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı ( KEMAV) öncülüğünde yapılacak. Şenlik çerçevesinde düzenlenecek olan Kemaliye İpek Yolu maratonu 50K, taşyolu koşusu 22K, karanlık kanyon koşusu 10K, dikey kilometre koşusu 5K +1040m, festival koşusu 5K, eğin dağı patika yürüyüşleri 20K +1300, dağ bisikleti yarışı, Dağcılık Federasyonu kampı ve tırmanma etkinlikleri, akarsu ve göl sporları gibi birçok aktiviteyi içermekte. Ülkemizde başka hiç bir yerde bulunmayan ve 7 den 70 herkesin güvenle yapabileceği “ Via Ferrata” tırmanışlarıyla başınız göğe erecek. Ayrıca Kemaliye ipek yolunu odağına alan ultra maraton koşusu sayesinde, tarihi ipek yolu geçmişten geleceğe sporla taşınarak, üzerindeki doğa güzelliklerinin yanı sıra, yüksek dağ geçitleri (gabanlar), çeşmeler, Büyük İskender den Sultan Murat’a bir çok tarihi şahsiyetin geçtiği kaldırım döşeli, basamaklı yollar, yüzlerce yıllık tarihi Kemaliye evleri, benzersiz güzellikte içinden su arkları geçen sokakları, katılımcıları, misafirleri ağırlayacak.