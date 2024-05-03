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Dünya
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Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

2024-05-03 10:01:25
Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Jöntürk artığı kemalist beyaz Türklerin hayalini kurduğu “Avrupa ideali” alkol gerçeğini geç de olsa anlamaya başladı.

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Foto - Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Özellikle turistlerin sorun çıkardığı gerekçesiyle Avrupa'nın en gözde kentlerinden biri olan Milano'da radikal bir karar alındı.

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Foto - Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

İtalya basınına yansıyan haberlere göre, Milano'da Belediye Başkanı Giuseppe Sala, kentin turistik noktalarında gece saatlerinde dışarıda içecek satışına dair yeni bir karara imza attı.

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Foto - Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Kentte bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar denenecek uygulama kapsamında, Duomo Meydanı, Barış Takı (Arco della Pace), Darsena, Navigli, Bicocca gibi 12 turistik muhitte saat 22.00'den 05.00'e kadar içki satışına izin verilmeyecek.

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Foto - Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Yasak uygulaması, bu tür ambalajlardaki ürünleri satan küçük, orta, büyük her türlü satış yerini ve otomatik satış makinelerini kapsıyor.

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Foto - Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Basındaki haberlerde, söz konusu düzenlemenin, kent sakinlerinin rahatsız edilmemesine yönelik "çılgın gece hayatını düzenleyici bir adım olduğu", ayrıca cam şişelerin kırılmasının hem gürültüye hem de farklı tehlikeli yaralanmalara yol açtığı ifade edildi.

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Foto - Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Milano Belediyesinin ayrıca 18 Mayıs'tan kasım ayına kadarki dönem için de mekanlara yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.

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Foto - Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Rakı içmeyi medeniyet zanneden kemalistlerin rotası olan Avrupa’da alkol tüketimine kısıtlama getirilen kararların alınmaya başlanması, Türkiye’de saat 22:00’den sonra alkol satışının yasaklanmasıyla birlikte ortalığı ayağa kaldıran sekülerlerin sesini kesti.

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