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Medya
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Kemalistler eşi başörtülü diye subayları ihraç ederken FETÖ'cülere karşı uyudu

2020-10-25 16:46:45
Kemalistler eşi başörtülü diye subayları ihraç ederken FETÖ'cülere karşı uyudu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Kemalist Sözcü'nün 25 Ekim 2013 tarihli "ŞAKA GİBİ! GENELKURMAY, PKK'YI HALKA ŞİKAYET ETTİ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "TSK'da FETÖ'cüler cirit atıyor.. O FETÖ'cüleri TSK'ya alanlar da zaten kemalist generaller.. Kemalistler eşi başörtülü diye subayları ihraç ederken, CIA ile işbirliği yapan FETÖ'cülere karşı uyumuşlar, onlar da TSK'ya güzelce sızmışlar.. 2012'ye kadar, sivil idareye parmak sallayan generaller, "Başörtüyü serbest bırakamazsınız" diyen generaller, PKK'lıları yakalayamıyorlar ama, bir de bunu ifşa ederek bildiri hazırlayarak, kamuoyuna açıklama yapıyorlarmış. Bunun faturasını da kemalist Sözcü, AK Parti iktidarına çıkartıyor.. Hiç utanmıyorlar, düşünmeden konuşuyorlar ki, "Bu Genelkurmay'dakiler, bir yıl öncesine kadar, başbakanın başörtülü eşini GATA'ya almıyorlardı. Burda bir eksilik var ise, bu hükümetin değil, kemalist generallerindir" diyemiyorlar." dedi.

#1
Foto - Taraf, 25 Ekim 2012 “Cezaevi önünde ambulans bekliyor” Cezaevinde teröristler açlık grevi yapıyor. Dışardaki uzantıları da,

Taraf, 25 Ekim 2012 “Cezaevi önünde ambulans bekliyor” Cezaevinde teröristler açlık grevi yapıyor. Dışardaki uzantıları da, "Talepleri yerine getirin" diyor.. O zaman Abdullah Öcalan da açlık grevi yapsın, "beni bırakın" desin, devlet te bıraksın, var mı böyle bir şey! Dışardakilerin hiç çıkıp da “Açlık grevi sonlansın” dediklerini gördünüz mü? Hep “Açlık grevi amacına ulaşsın” diyorlar… “İnsan canı, temel hak ve özgürlükler” falan diyorlar ya, buyrun görün, üç kuruşluk hesaplar uğruna insanlara nasıl da rahat “Vazgeçme, gerekirse öl” diyorlar… Çünkü amaçları açlık grevi yapan bir özgürlüğünün kısıtlanması değil, suç işleyenlerin, suç işlememiş gibi muameleye tabi tutulması. Bu da olmayınca, "Ölsün de, bari örgütün propagandası olsun" diyorlar..

#2
Foto - SÖZCÜ, 25 Ekim 2013:

SÖZCÜ, 25 Ekim 2013: "ŞAKA GİBİ! GENELKURMAY, PKK'YI HALKA ŞİKAYET ETTİ" Yıl 2013. TSK'da FETÖ'cüler cirit atıyor.. O FETÖ'cüleri TSK'ya alanlar da zaten kemalist generaller.. Kemalistler eşi başörtülü diye subayları ihraç ederken, CIA ile işbirliği yapan FETÖ'cülere karşı uyumuşlar, onlar da TSK'ya güzelce sızmışlar.. 2012'ye kadar, sivil idareye parmak sallayan generaller, "Başörtüyü serbest bırakamazsınız" diyen generaller, PKK'lıları yakalayamıyorlar ama, bir de bunu ifşa ederek bildiri hazırlayarak, kamuoyuna açıklama yapıyorlarmış. Bunun faturasını da kemalist Sözcü, AK Parti iktidarına çıkartıyor.. Hiç utanmıyorlar, düşünmeden konuşuyorlar ki, "Bu Genelkurmay'dakiler, bir yıl öncesine kadar, başbakanın başörtülü eşini GATA'ya almıyorlardı. Burda bir eksilik var ise, bu hükümetin değil, kemalist generallerindir" diyemiyorlar.

#3
Foto - Cumhuriyet, 25 Ekim 2013: “ ’77 düvelle’ savaşmışlar” Kırk benzemez, gezi isyanında bir araya gelmediniz mi? “DHKP-C oradaydı”, “PKK oradaydı” diyoruz, “Bizimle alakası yoktu” duyorsunuz… “İstanbul sermayesi”nin verdiği desteği soruyoruz, “Ne alakası var” diyorsunuz… “Antikapitalist Müslümanlar” adıyla gezenleri hatırlatıyoruz, “Azınlık bir grup” diyorsunuz… Üstelik, hepsini toplayıp “Yüzde 50 burada” gibi iddialı iddialı konuşuyorsunuz… “77 düvel” az bile söylenmiş…

Cumhuriyet, 25 Ekim 2013: “ ’77 düvelle’ savaşmışlar” Kırk benzemez, gezi isyanında bir araya gelmediniz mi? “DHKP-C oradaydı”, “PKK oradaydı” diyoruz, “Bizimle alakası yoktu” duyorsunuz… “İstanbul sermayesi”nin verdiği desteği soruyoruz, “Ne alakası var” diyorsunuz… “Antikapitalist Müslümanlar” adıyla gezenleri hatırlatıyoruz, “Azınlık bir grup” diyorsunuz… Üstelik, hepsini toplayıp “Yüzde 50 burada” gibi iddialı iddialı konuşuyorsunuz… “77 düvel” az bile söylenmiş…

#4
Foto - Taraf, 25 Ekim 2014: “Türkiye’ye IŞİD yaptırımı geliyor”CIA'den yönetildikleri için, bilgiyi direkt ordan aldıklarından mıdır, yoksa kendi attıkları yalana kendileri inandıkları için midir, “Türkiye’ye IŞİD yaptırımı geliyor” manşeti ile, ceza uydurdu Taraf'çılar… Var mı böyle bir yaptırım? Yaşandı mı? Hayır.… Peki, bu yalan haberleri yapan FETÖ'cülerin, “Türkiye’de gazetecilik suç oldu” diye konuşması mantıklı mı? İnandırıcı mı?

Taraf, 25 Ekim 2014: “Türkiye’ye IŞİD yaptırımı geliyor”CIA'den yönetildikleri için, bilgiyi direkt ordan aldıklarından mıdır, yoksa kendi attıkları yalana kendileri inandıkları için midir, “Türkiye’ye IŞİD yaptırımı geliyor” manşeti ile, ceza uydurdu Taraf'çılar… Var mı böyle bir yaptırım? Yaşandı mı? Hayır.… Peki, bu yalan haberleri yapan FETÖ'cülerin, “Türkiye’de gazetecilik suç oldu” diye konuşması mantıklı mı? İnandırıcı mı?

#5
Foto - SÖZCÜ, 25 EKİM 2014:

SÖZCÜ, 25 EKİM 2014: "4'ÜNCÜ KÖPRÜYÜ OBAMA YAPTI" Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak için her tülü yalan ve iftirayı atan Sözcü gazetesi, kendi ülkesinin cumhurbaşkanına yaptığı bu hakareti, bugün nasıl yorumlayacak? Suriye'ye, hangi terörist, Türkiye'den geçiyor, bir tane örnek verebilir mi? Tam aksine, PYD'yi bile, Türkiye, 30 km aşağıya sürüklemedi mi? Sözcü şimdi bu manşetten utanıyor mu, yoksa "Bizde utanma yok ki, her gün başka bir yalanla çıkıyoruz, okurun karşısına" mı diyorlar..

#6
Foto - Bugün, 25 Ekim 2014: “Suikast şüphesi”FETÖ'cü emniyet müdürlerinin evinden, iddiaya göre mermiler çalınmış. FETÖ'cü gazete,

Bugün, 25 Ekim 2014: “Suikast şüphesi”FETÖ'cü emniyet müdürlerinin evinden, iddiaya göre mermiler çalınmış. FETÖ'cü gazete, "Suikast şüphesi" diye haberleştirmiş. Suikast şüphesi değil, büyük ihtimalle suikast planı desem, yanlış mı olur?… “Çalındı” dedikleri mermiler acaba nereye harcandı? Hem tasfiye edilen polislerin ismini kim niye KCK’ya versin? Kendileri KCK’ya sızan istihbaratçıların listesini verip öldürttü ya, oradan buldular atılacak iftirayı ama hiç akletmediler, “Bizimkiler bu KCK'lılarla kanka, gerçek ortaya çıkarsa hepten biteriz” diye…

#7
Foto - Zaman, 25 Ekim 2015: “Hasan Cemal: Özal’ı çok ağır eleştirdik ama ambargo koymadı”Kandil'e gidip, teröristler için,

Zaman, 25 Ekim 2015: “Hasan Cemal: Özal’ı çok ağır eleştirdik ama ambargo koymadı”Kandil'e gidip, teröristler için, "Sağa sola atılan sigara izmaritlerini bile tolayacak kadar yeşil dostları" diye güzelleme yapacak kadar ahlaksızlığa imza atmış olan Hasan Cemal, aslında Erdoğan’ı da eleştirse, kimse ona ambargo koymaz.. Ama küfrü, iftirayı, yalan üzerine siyaset bina etmeyi eleştiri sayan bu adamı da kimse gazeteciden saymaz… Hasan Cemal, darbeden 8 ay önce, o FETÖ'cülerin gazetesinin yayın toplantısına katılmış. Şimdi bugün çıkıp da, “Şöyle oldu da ben bu adamların yayın kurulu toplantısına katıldım” diyebiliyor mu? Diyemiyorsa, aslında bu adamı alıp, tıkmak lazım cezaevine.. Ama dededen darbeci olunca, torpille dışarda geziyor, bir de böyle sağa sola küfrediyor.

#8
Foto - Taraf, 25 Ekim 2015: “Hakim adaylarına fişleme skandalı”FETÖ'cüler yargıya sızdıkları için, şimdi onlara set çeken AK Parti iktidarına, böyle saldırıyorlar..

Taraf, 25 Ekim 2015: “Hakim adaylarına fişleme skandalı”FETÖ'cüler yargıya sızdıkları için, şimdi onlara set çeken AK Parti iktidarına, böyle saldırıyorlar.. "Fişleme" diyorlar. Oysa, fişlemenin kralını kendileri yapmışlardı, onun üstünü örtüyorlar.. Önce güvenlik soruşturmasının adını fişleme koydular, sonra baktılar tutmayacak, o güvenlik soruşturmalarına da laf etmeye başladılar… “Sicil” tutulmasın, bütün ailesi FETÖ’cü çıkan adam FETÖ davalarına bakmaya devam etsin, öyle mi? Bir de FETÖ'cü gazetede, "Arınç patladı" diye bir haber var. Arınç, patladı patladı patladı, en sonunda 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında "Ben ne ahmak adam mışım" dedi.. Onu da hatırlatalım..

#9
Foto - Birgün, 25 Ekim 2016: “Yargı sisteminiz iktidara bağımlı”Türk mevkidaşına bunu söyleyen adamın Fransa’sı, bir ay sonra, Fransız Yargıtayı’nı hükümete bağladı… Hem de, o dönemin Fransız Cumhurbaşkanı ile mahkemenin hakimleri arasında polemik çıktı diye… Adamda yüz yok ki tüküresin! Burdaki solcular da, o Fransız'ın böyle uşaklığını yapıyorlar, işte!

Birgün, 25 Ekim 2016: “Yargı sisteminiz iktidara bağımlı”Türk mevkidaşına bunu söyleyen adamın Fransa’sı, bir ay sonra, Fransız Yargıtayı’nı hükümete bağladı… Hem de, o dönemin Fransız Cumhurbaşkanı ile mahkemenin hakimleri arasında polemik çıktı diye… Adamda yüz yok ki tüküresin! Burdaki solcular da, o Fransız'ın böyle uşaklığını yapıyorlar, işte!

#10
Foto - Cumhuriyet, 25 Ekim 2016: “Korktum, işkenceye sessiz kaldım”Kemalist Cumhuriyet'te mantıksızlığa bakın: “Korktum, işkenceye sessiz kaldım” diyenler, işkence günü arkalarını dönüp, bir anlamda eziyete sessiz kalmışlar. Şimdi ise, o işkenceyi cesurca anlatabiliyorlarmış.. Mantıksızlık şu ki, o gün şikayetçi olsa, işkencenin henüz izleri silinmediği için ispatlayabilirdi. Kanıtlayabileceği zaman korkan adam, kanıtlayamayacağı üç ay sonrasında ise korkmamış da konuşmuş! Nasıl bir mantıksızlık bu? Kaldı ki, bu gazetenin yayın tarihinde de, OHAL devam ediyordu.. OHAL insanları susturuyor ise, OHAL devam ederken, o avukat, nasıl korkmadan, işkenceyi anlatabilmiş? Üzerinden 4 yıl geçti, şimdi korkacak hiç bir şey kalmadı. OHAL bile kalktı.. Hadi şimdi açıklayın bu isimleri, çıksınlar ortaya da “Biz işkence gördük” desinler… Bak biz FETÖ’cülerin ne yaptığını ismiyle, zamanıyla konuşuyoruz, siz de isimle zamanla konuşun da bilelim yalan mı gerçek mi… Haydi kemalist Cumhuriyet, biraz cesaret.. Yoksa biz bu çağrıyı size yaparken,

Cumhuriyet, 25 Ekim 2016: “Korktum, işkenceye sessiz kaldım”Kemalist Cumhuriyet'te mantıksızlığa bakın: “Korktum, işkenceye sessiz kaldım” diyenler, işkence günü arkalarını dönüp, bir anlamda eziyete sessiz kalmışlar. Şimdi ise, o işkenceyi cesurca anlatabiliyorlarmış.. Mantıksızlık şu ki, o gün şikayetçi olsa, işkencenin henüz izleri silinmediği için ispatlayabilirdi. Kanıtlayabileceği zaman korkan adam, kanıtlayamayacağı üç ay sonrasında ise korkmamış da konuşmuş! Nasıl bir mantıksızlık bu? Kaldı ki, bu gazetenin yayın tarihinde de, OHAL devam ediyordu.. OHAL insanları susturuyor ise, OHAL devam ederken, o avukat, nasıl korkmadan, işkenceyi anlatabilmiş? Üzerinden 4 yıl geçti, şimdi korkacak hiç bir şey kalmadı. OHAL bile kalktı.. Hadi şimdi açıklayın bu isimleri, çıksınlar ortaya da “Biz işkence gördük” desinler… Bak biz FETÖ’cülerin ne yaptığını ismiyle, zamanıyla konuşuyoruz, siz de isimle zamanla konuşun da bilelim yalan mı gerçek mi… Haydi kemalist Cumhuriyet, biraz cesaret.. Yoksa biz bu çağrıyı size yaparken, "Bunların hepsi yalan, iftira. Siz de gerçek mi sandınız" diye bize gülüyor musunuz?

#11
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