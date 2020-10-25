Kemalistler eşi başörtülü diye subayları ihraç ederken FETÖ'cülere karşı uyudu

Cumhuriyet, 25 Ekim 2016: “Korktum, işkenceye sessiz kaldım”Kemalist Cumhuriyet'te mantıksızlığa bakın: “Korktum, işkenceye sessiz kaldım” diyenler, işkence günü arkalarını dönüp, bir anlamda eziyete sessiz kalmışlar. Şimdi ise, o işkenceyi cesurca anlatabiliyorlarmış.. Mantıksızlık şu ki, o gün şikayetçi olsa, işkencenin henüz izleri silinmediği için ispatlayabilirdi. Kanıtlayabileceği zaman korkan adam, kanıtlayamayacağı üç ay sonrasında ise korkmamış da konuşmuş! Nasıl bir mantıksızlık bu? Kaldı ki, bu gazetenin yayın tarihinde de, OHAL devam ediyordu.. OHAL insanları susturuyor ise, OHAL devam ederken, o avukat, nasıl korkmadan, işkenceyi anlatabilmiş? Üzerinden 4 yıl geçti, şimdi korkacak hiç bir şey kalmadı. OHAL bile kalktı.. Hadi şimdi açıklayın bu isimleri, çıksınlar ortaya da “Biz işkence gördük” desinler… Bak biz FETÖ’cülerin ne yaptığını ismiyle, zamanıyla konuşuyoruz, siz de isimle zamanla konuşun da bilelim yalan mı gerçek mi… Haydi kemalist Cumhuriyet, biraz cesaret.. Yoksa biz bu çağrıyı size yaparken, "Bunların hepsi yalan, iftira. Siz de gerçek mi sandınız" diye bize gülüyor musunuz?