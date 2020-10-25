2020-10-25 16:46:45 Kemalistler eşi başörtülü diye subayları ihraç ederken FETÖ'cülere karşı uyudu
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Kemalist Sözcü'nün 25 Ekim 2013 tarihli "ŞAKA GİBİ! GENELKURMAY, PKK'YI HALKA ŞİKAYET ETTİ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "TSK'da FETÖ'cüler cirit atıyor.. O FETÖ'cüleri TSK'ya alanlar da zaten kemalist generaller.. Kemalistler eşi başörtülü diye subayları ihraç ederken, CIA ile işbirliği yapan FETÖ'cülere karşı uyumuşlar, onlar da TSK'ya güzelce sızmışlar.. 2012'ye kadar, sivil idareye parmak sallayan generaller, "Başörtüyü serbest bırakamazsınız" diyen generaller, PKK'lıları yakalayamıyorlar ama, bir de bunu ifşa ederek bildiri hazırlayarak, kamuoyuna açıklama yapıyorlarmış. Bunun faturasını da kemalist Sözcü, AK Parti iktidarına çıkartıyor.. Hiç utanmıyorlar, düşünmeden konuşuyorlar ki, "Bu Genelkurmay'dakiler, bir yıl öncesine kadar, başbakanın başörtülü eşini GATA'ya almıyorlardı. Burda bir eksilik var ise, bu hükümetin değil, kemalist generallerindir" diyemiyorlar." dedi.