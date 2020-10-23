2020-10-23 15:15:25 Kemalist Sözcü’den PKK sempatizanına ‘şehit kuzeni’ etiketi
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Kemalist Sözcü’nün 23 Ekim 2015 tarihli “Şehit yakınının 16 yıl hapsi istendi” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü'nün şehit yakını diye tanıttığı, cenazede “Kardeşi kardeşe kırdırıyor, Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle bilsin” diye bağıran adam, sosyal medya paylaşımlarında ölen PKK’lı teröristlere taziyede bulunan bir sempatizan… Sözcü’nün “Kuzeni” dediğine bakmayın, şehidin ağabeyi “Kuzenim değil, uzaktan akraba” diyor… Vatanseverliği bu kadardır bu Sözcü kafasının…” dedi.