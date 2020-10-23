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Medya
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Kemalist Sözcü’den PKK sempatizanına ‘şehit kuzeni’ etiketi

2020-10-23 15:15:25
Kemalist Sözcü’den PKK sempatizanına ‘şehit kuzeni’ etiketi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Kemalist Sözcü’nün 23 Ekim 2015 tarihli “Şehit yakınının 16 yıl hapsi istendi” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü'nün şehit yakını diye tanıttığı, cenazede “Kardeşi kardeşe kırdırıyor, Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle bilsin” diye bağıran adam, sosyal medya paylaşımlarında ölen PKK’lı teröristlere taziyede bulunan bir sempatizan… Sözcü’nün “Kuzeni” dediğine bakmayın, şehidin ağabeyi “Kuzenim değil, uzaktan akraba” diyor… Vatanseverliği bu kadardır bu Sözcü kafasının…” dedi.

#1
Foto - Sözcü, 23 Ekim 2012: “TAYYİP'İN UTANÇ TABLOSU

Sözcü, 23 Ekim 2012: “TAYYİP'İN UTANÇ TABLOSU" Ya bu Kemalist Sözcü’nün muhalifliği yalan, ya da Erdoğan’ın muhalif gazetecileri hapse attırdığı iddiası… Dün söyledik, yine söyleyeyim, cemiyetinden konseyine kadar, illegal işlerini “basın” kisvesi altında yürütmeye niyetlenen herkese kapısını açan, ama gerçek gazetecileri adamdan saymayanların Türkiye’sinde, bu durum gayet normal değil mi? Adam bombayla yakalanıyor, gazeteci diye salınsın mı? Hadi bugün çıkın, isim isim sayın, o gazeteci dedikleriniz neyle suçlanmışlar, niye hapisteler, öğrensin herkes! Mesala yandaki haberde Uğur Dündar'ın "Yalanların yalatacağım" başlığı var. Soralım bugün Uğur Dündar'a, hani o mahkeme kararın, alabildin mi? Saldırmak kolay, terbiyesizce "Yalatacağım" demek sizin edebinizde normal.. Ama 8 sene sonra sorarız böyle adam: "Hani açtın mı davanı, aldın mı mahkeme kararını?"

#2
Foto - Taraf, 23 Ekim 2012: “Öldürülmedik diye teşekkür mü edelim” Yok, iftira atma yeter Zarakolu… Utanması da yok, “Birlikte hareket ettiğim PKK adam öldürürken ben bunu nasıl söylerim” de demiyor! 1990'lı yıllarda 20 bin faili meçhul cinayetin istismarını yapıyorlar, ama

Taraf, 23 Ekim 2012: “Öldürülmedik diye teşekkür mü edelim” Yok, iftira atma yeter Zarakolu… Utanması da yok, “Birlikte hareket ettiğim PKK adam öldürürken ben bunu nasıl söylerim” de demiyor! 1990'lı yıllarda 20 bin faili meçhul cinayetin istismarını yapıyorlar, ama "şimdi kimse faili meçhul ile ortadan kaldırılmıyor" diye, bir övgü yapmamaları bir yana, bir de böyle baskın çıkmaya çalışıyorlar..

#3
Foto - Sözcü, 23 Ekim 2013: “Al sana serbest kıyafet” Kemalist Sözcü, başkalarının kıyafetine karışır, ama kendilerinin kıyafetine karışılmasını asla arzu etmez.. İşte somut örneği.. Bir kişiye karışıp da, “Bizim gibi giyineceksiniz” mi demişler ki, bu kişinin kıyafetini böyle alçakça haber adı altında servis ediyor hedef gösteriyorsunuz? 7 yıl geçmiş, o genç, birisinin kıyafetine karışmış mı, sizin gibi?

Sözcü, 23 Ekim 2013: “Al sana serbest kıyafet” Kemalist Sözcü, başkalarının kıyafetine karışır, ama kendilerinin kıyafetine karışılmasını asla arzu etmez.. İşte somut örneği.. Bir kişiye karışıp da, “Bizim gibi giyineceksiniz” mi demişler ki, bu kişinin kıyafetini böyle alçakça haber adı altında servis ediyor hedef gösteriyorsunuz? 7 yıl geçmiş, o genç, birisinin kıyafetine karışmış mı, sizin gibi?

#4
Foto - Zaman, 23 Ekim 2014: “Avrupa Birliği 17 Aralık’ı kapatmıyor” Dersiniz ki, Türkiye'deki mahkemelerin üst mercii, AB. O iddiada iseniz, hani nerede yargı bağımsızlığı? AB isteyecek, yargı devam edecek, AB isteyecek, mahkeme davayı bitirecek mi? Kaldı ki, AB o davaları kendince kapatmadı da ne oldu? Bugün kimsenin şüphesi var mı, bu işin bir ayağının da AB olduğundan? Peki mesela, darbe hakkında ne düşünür bu AB, onu da anlatsanıza? Ya da FETÖ elebaşının darbeyle ilgisi hakkında? Adamlar haçlı birliği, siz de piyonlarısınız işte!

Zaman, 23 Ekim 2014: “Avrupa Birliği 17 Aralık’ı kapatmıyor” Dersiniz ki, Türkiye'deki mahkemelerin üst mercii, AB. O iddiada iseniz, hani nerede yargı bağımsızlığı? AB isteyecek, yargı devam edecek, AB isteyecek, mahkeme davayı bitirecek mi? Kaldı ki, AB o davaları kendince kapatmadı da ne oldu? Bugün kimsenin şüphesi var mı, bu işin bir ayağının da AB olduğundan? Peki mesela, darbe hakkında ne düşünür bu AB, onu da anlatsanıza? Ya da FETÖ elebaşının darbeyle ilgisi hakkında? Adamlar haçlı birliği, siz de piyonlarısınız işte!

#5
Foto - SÖZCÜ, 23 Ekim 2014:

SÖZCÜ, 23 Ekim 2014: "Gözün adın Tayyip" Sizin de gözünüz aydın, Kemalist, zorba, müfteri Sözcü.. Ne oldu, ABD destekli Kürt devletine, onay verdi mi Tayyip? Vermedi. Hem de kime vermedi? siz iddia ettiğinizi, "ABD destekli" diye. ABD'ye rağmen, Tayyip aslanlar gibi engellemiş o devleti. Bugün kabul edin artık, bu gerçeği.. Ve boşverin ahlaksızca attığınız iftiraları.. "Beni önce polis, sonra asker, en son PKK aradı" mavallarını boşverin. Bugün hani nerede o PKK? İzini görebiliyorsanız, söyleyin..

#6
Foto - Taraf, 23 Ekim 2014: “Ak jandarma kavgası” Genelkurmay “Güvenlik zafiyeti oluşturur” demiş… Pardon, hangi Genelkurmay? Yarısı darbeye katılan Genelkurmay'daki FETÖ'cüler mi? Yoksa işini hakkı ile yapan generaller mi? Taraf karşı çıktığına göre aslında FETÖ’cüler “Zaaf oluşturur, sırası değil” demiş gibi görünüyor… Yalnız dikkatimizi çekti, bu ve benzeri FETÖ haberlerini yapan Hüseyin Özay, sanki yer yarıldı da içine girdi, adam yok oğlu yok!

Taraf, 23 Ekim 2014: “Ak jandarma kavgası” Genelkurmay “Güvenlik zafiyeti oluşturur” demiş… Pardon, hangi Genelkurmay? Yarısı darbeye katılan Genelkurmay'daki FETÖ'cüler mi? Yoksa işini hakkı ile yapan generaller mi? Taraf karşı çıktığına göre aslında FETÖ’cüler “Zaaf oluşturur, sırası değil” demiş gibi görünüyor… Yalnız dikkatimizi çekti, bu ve benzeri FETÖ haberlerini yapan Hüseyin Özay, sanki yer yarıldı da içine girdi, adam yok oğlu yok!

#7
Foto - Sözcü, 23 Ekim 2015: “Şehit yakınının 16 yıl hapsi istendi” Kemalist Sözcü'nün şehit yakını diye tanıttığı, cenazede “Kardeşi kardeşe kırdırıyor, Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle bilsin” diye bağıran adam, sosyal medya paylaşımlarında ölen PKK’lı teröristlere taziyede bulunan bir sempatizan… Sözcü’nün “Kuzeni” dediğine bakmayın, şehidin ağabeyi “Kuzenim değil, uzaktan akraba” diyor… Vatanseverliği bu kadardır bu Sözcü kafasının…

Sözcü, 23 Ekim 2015: “Şehit yakınının 16 yıl hapsi istendi” Kemalist Sözcü'nün şehit yakını diye tanıttığı, cenazede “Kardeşi kardeşe kırdırıyor, Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle bilsin” diye bağıran adam, sosyal medya paylaşımlarında ölen PKK’lı teröristlere taziyede bulunan bir sempatizan… Sözcü’nün “Kuzeni” dediğine bakmayın, şehidin ağabeyi “Kuzenim değil, uzaktan akraba” diyor… Vatanseverliği bu kadardır bu Sözcü kafasının…

#8
Foto - CUMHURİYET, 23 Ekim 2015:

CUMHURİYET, 23 Ekim 2015: "İLKOKUL 2'YE ARAPÇA" Bu Kemalist Cumhuriyet'te siz hiç, "İlkokul 2'ye İngilizce" diye başlık gördünüz mü? Fransızca açısından bu başlığı gördünüz mü? Görmediniz. Dertleri sadece Arapça ile..

#9
Foto - Sözcü, 23 Ekim 2016: “Darbe gecesi uçakla Gürcistan’a giden bakan kim?” İddialarına göre o bakan Efkan Ala’ydı ama, sonradan anlaşıldı ki bu iddia da FETÖ’nün bir uydurması… Peki Aytun Çıray o iddiayı ortaya attıktan sonra, “Yanılmışım, FETÖ’nün oyununa gelmişim” mi dedi? Yok, bugün bile muteber siyasetçi rollerinde, yeni yeni oluşumların yeni yeni oyunlarının göbeğinde…

Sözcü, 23 Ekim 2016: “Darbe gecesi uçakla Gürcistan’a giden bakan kim?” İddialarına göre o bakan Efkan Ala’ydı ama, sonradan anlaşıldı ki bu iddia da FETÖ’nün bir uydurması… Peki Aytun Çıray o iddiayı ortaya attıktan sonra, “Yanılmışım, FETÖ’nün oyununa gelmişim” mi dedi? Yok, bugün bile muteber siyasetçi rollerinde, yeni yeni oluşumların yeni yeni oyunlarının göbeğinde…

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