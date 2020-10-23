Kemalist Sözcü’den PKK sempatizanına ‘şehit kuzeni’ etiketi

Zaman, 23 Ekim 2014: “Avrupa Birliği 17 Aralık’ı kapatmıyor” Dersiniz ki, Türkiye'deki mahkemelerin üst mercii, AB. O iddiada iseniz, hani nerede yargı bağımsızlığı? AB isteyecek, yargı devam edecek, AB isteyecek, mahkeme davayı bitirecek mi? Kaldı ki, AB o davaları kendince kapatmadı da ne oldu? Bugün kimsenin şüphesi var mı, bu işin bir ayağının da AB olduğundan? Peki mesela, darbe hakkında ne düşünür bu AB, onu da anlatsanıza? Ya da FETÖ elebaşının darbeyle ilgisi hakkında? Adamlar haçlı birliği, siz de piyonlarısınız işte!