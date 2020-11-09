2020-11-09 13:51:26 Kemalist Sözcü bozuk saat ama bakın burada doğruyu göstermiş
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 9 kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 9 Kasım 2016 tarihli ve "ŞEHİTLERİMİZİN CENAZELERİ KALKARKEN NEREDEYDİNİZ?" başlıklı haberini yorumlayan “Bozuk saat bile, 24 saatte iki defa doğru vakti gösterir. Bu Kemalist Sözcü de, bozuk saat ama. Bakın burada doğruyu göstermiş. Aynı gün, Kemalist Cumhuriyet'in, AB ve HDP'lileri savunarak manşet attığı gün, doğru olarak, AB'lı elçileri eleştirmiş. HDP'nin grup toplantısına katılan Belçika, Yunanistan, Almanya büyükelçilerinin fotoğraflarını yayınlayıp, "Şehitlerin cenazeleri kalkarken, neredeydiniz" diye sormuş. Sözcü bu nüshasında doğru soruyu sormuş.. Ama hatırlatalım, bu gazete, 2015 seçimlerinde HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmıştı. Sırf Erdoğan'ı devirebilmek için.. 2018'de hakeza, CHP-İP ortaklığının gizli ittifakındaki HDP'yi görmezden gelmişti.. Yine amaç, Erdoğan'ı devirmek idi.” dedi.