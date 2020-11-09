Kemalist Sözcü bozuk saat ama bakın burada doğruyu göstermiş

BUGÜN, 9 Kasım 2014: "KIRMIZI KİTAP İNTİKAM PROJESİ" FETÖ'nün Bugün gazetesi, AK Parti'den ayrılmış adamları manşete taşıyarak, dini grup gibi kendisi için yaptığı tanımın takıyyeden ibaret olduğunu da ispatlamış oluyor.. Gülen, bir dini grup idiyse, ona ne siyasette şu kişinin ne olduğu, bu kişinin ne yaptığı? 17-25 Aralık sonrasında hepimizin gözü önünde, nasıl siyasetin tam göbeğinde olduklarını ispatladılar.. Hem yalancılıklarını, hem de haniliklerini tescillediler. Bugün'e konuşan Haluk Özdalga, aslında sol kesimin bir ismi. AK Parti'ye gelip, sonra istifa edenlerden. Sakın o da, FETÖ'nün AK Parti'ye getirip, sonra istifa ettirilen kriptolarından birisi olmasın..