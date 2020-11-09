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Medya
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Kemalist Sözcü bozuk saat ama bakın burada doğruyu göstermiş

2020-11-09 13:51:26
Kemalist Sözcü bozuk saat ama bakın burada doğruyu göstermiş

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 9 kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 9 Kasım 2016 tarihli ve "ŞEHİTLERİMİZİN CENAZELERİ KALKARKEN NEREDEYDİNİZ?" başlıklı haberini yorumlayan “Bozuk saat bile, 24 saatte iki defa doğru vakti gösterir. Bu Kemalist Sözcü de, bozuk saat ama. Bakın burada doğruyu göstermiş. Aynı gün, Kemalist Cumhuriyet'in, AB ve HDP'lileri savunarak manşet attığı gün, doğru olarak, AB'lı elçileri eleştirmiş. HDP'nin grup toplantısına katılan Belçika, Yunanistan, Almanya büyükelçilerinin fotoğraflarını yayınlayıp, "Şehitlerin cenazeleri kalkarken, neredeydiniz" diye sormuş. Sözcü bu nüshasında doğru soruyu sormuş.. Ama hatırlatalım, bu gazete, 2015 seçimlerinde HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmıştı. Sırf Erdoğan'ı devirebilmek için.. 2018'de hakeza, CHP-İP ortaklığının gizli ittifakındaki HDP'yi görmezden gelmişti.. Yine amaç, Erdoğan'ı devirmek idi.” dedi.

#1
Foto - CUMHURİYET, 9 Kasım 2012:

CUMHURİYET, 9 Kasım 2012: "BÜYÜKANIT: ŞAHİDİM BAŞBAKAN" 27 Nisan 2007'de muhtıra veren Genelkurmay Başkanı, darbeleri araştırma komisyonuna "Şahidim başbakan" diyerek, kendisini kurtarıyor.. Hani Başbakan'ın bu adamla ortak bir dünya görüşü olur, anlarım. Resmen, Tayyip Erdoğan'a karşı verilmiş bir muhtırayı, o tarihde Darbeleri Araştırma Komisyonu yeterince konunun üzerine gidemediği için, üstü örtüldü.. "Şahidin başbakan da.. Sen bir anlat, sonra da şahidine sorarız" denilmedi.. Yaşar Büyükanıt ölünce, sırları da mezara gitti..

#2
Foto - BUGÜN, 9 Kasım 2014:

BUGÜN, 9 Kasım 2014: "KIRMIZI KİTAP İNTİKAM PROJESİ" FETÖ'nün Bugün gazetesi, AK Parti'den ayrılmış adamları manşete taşıyarak, dini grup gibi kendisi için yaptığı tanımın takıyyeden ibaret olduğunu da ispatlamış oluyor.. Gülen, bir dini grup idiyse, ona ne siyasette şu kişinin ne olduğu, bu kişinin ne yaptığı? 17-25 Aralık sonrasında hepimizin gözü önünde, nasıl siyasetin tam göbeğinde olduklarını ispatladılar.. Hem yalancılıklarını, hem de haniliklerini tescillediler. Bugün'e konuşan Haluk Özdalga, aslında sol kesimin bir ismi. AK Parti'ye gelip, sonra istifa edenlerden. Sakın o da, FETÖ'nün AK Parti'ye getirip, sonra istifa ettirilen kriptolarından birisi olmasın..

#3
Foto - CUMHURİYET, 9 Kasım 2014:

CUMHURİYET, 9 Kasım 2014: "BİZ TÜRKİYE'NİN İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞÇILARIYIZ" Bugün Almanya'da kaçak yaşayan Can Dündar'ın Cumhuriyet gazetesindeki dizi yazısı sürüyor.. Deniz Gezmiş, babasına demiş ki, "Biz Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşçılarıyız". Öyle midir, değil midir, tartışırız. Deniz Gezmiş'in aldatıldığını söyleriz. Peki bu diziyi yayınlayan Can Dündar için ne diyelim? Deniz Gezmiş üzerinden raht devşirmeye çalışan Can değil mi, İstanbul'da ayrı, Bodrum'da ayrı yalısı olan.. Deniz Gezmiş'in bir kürk edinme hikayesini, ballandıra ballandıra anlatanlar, onlarca milyon dolarlık o yalıları nasıl aldılar, bir de onu anlatsalar ya..

#4
Foto - SÖZCÜ, 9 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 9 Kasım 2015: "BAŞKANLIK OLURSA DİKTATÖRLÜK GELİR!" Kemalist Sözcü, AİHM'de Türkiye adına hakimlik yaparken, PKK'lı teröristler lehine, başını örterek okumak isteyen öğrencilerin ise aleyhine kararlara imza atan Rıza Türkmen'in sözlerini manşete taşımış.. "Başkanlık olursa diktatörlük gelir!" diyor.. 2.5 yıl oldu, ne diktatörlüğü geldi? O 2.5 yıl içinde, İstanbul'da, Ankara'da belediye başkanlığı AK Parti'den CHP'ye geçti. Hani diktatör, ne dedi? Veya Rıza Türkmen'in dediği, "Parlamentoyu fesheder" iddiası, gerçekleşti mi? Bunların tüm iddiaları, boş, tüm isnatlara yalan..

#5
Foto - CUMHURİYET, 9 Kasım 2015:

CUMHURİYET, 9 Kasım 2015: "SAMANYOLU TV KAYYUM BEKLİYOR" Yıllardır FETÖ ile mücadele ediyoruz" diyen kemalist Cumhuriyet, FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'nin program koordinatörü Murat Kesgin ile röportaj yaparak, onların sözcülüğüne soyunmuş.. "Kayyum bekliyor"larmış.. Darbe hazırlıklarından hiç bahsetmiyor, emniyetteki FETÖ'cü kadrolaşmadan bahsetmiyor, masum insanları kurulan kumpaslardan bahsedilmiyor.. Cumhuriyet'in muhabiri Ceren Çıplak da sormuyor, "17-25 Aralık'ta ne yaptınız siz? Siyasetle ilginiz yoktu, CHP'yi desteklediniz, bağımsız milletvekili adayları gösterdiniz. Nedir sizin bu gizli yapılanmanız?" O sormamış, muhatabı da cevaplamamış. Şimdi aynı Cumhuriyet, "Biz FETÖ ile mücadele ettik" deyince, bu yaşananları hatırlayıp, benim de kahkaha ile gülesim geliyor.

#6
Foto - ZAMAN, 9 Kasım 2015:

ZAMAN, 9 Kasım 2015: "DESTEK BÜYÜYOR" FETÖ'cü yayın organlarına operasyona bakın kimler kimler karşı çıkmışlar.. Hasan Cemal, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, gezi isyanında tutuklanan solcu Büşra Ersanlı, Ayşe Hür, İbrahim Kaboğlu.. Vs.. Dikkatinizi çekmiş olamlı, hepsi solcu isimler.. Bu FETÖ'nün elinde, kimbilir ne kadar kaset vardır ki, bu solcuların hepsini, kendi lehine konuşturmuş? Hem solcuları kendi lehine konuşturmuşlar, hem de "Mesele, Ak Parti-cemaat kavgası mı?" başlığı ile caka satmışlar.. Hop dedik Abdülhamit Bilici, hangi 'cemaat'ten bahsediyorsun sen? TSK'da iki generalden birisine sahip CIA destekli, halkına kurşun sıkan cemaat mi? Başındaki adam 21 yıldır ABD'de olan gruba cemaat denir mi? Anasının, kardeşlerinin cenazesine katılmayan adamın başında olduğu gruba cemaat denir mi?

#7
Foto - CUMHURİYET, 9 Kasım 2016:

CUMHURİYET, 9 Kasım 2016: "KAYGILIYIZ" Kemalist Cumhuriyet, "kaygılı" imiş.. Kendisi söyleyemiyor da, AB'a söyletiyor.. Kendisi de o sözü manşete taşıyarak, "biz de kaygılıyız" demeye getiriyor. Peki erekçe ne? Cumhuriyet hepsini birinci sayfasına koyamamış.. HDP'li vekillerin tutuklanmasını aktarmış ama, FETÖ'cülerin devletten tasfiyesini yazamamış. Rezalete bakar mısınız? Adamlar darbe yapmışlar, halk direnmiş, darbecileri derdest etmiş.. Şimdi o darbecileri tasfiye ederken, AB karşımıza çıkıp, "Yapamazsınız" diyor. O AB'ın avukatlığına da, kemalist Cumhuriyet soyunuyor.. Utanç dolu başlık, utanç dolu spotlar..

#8
Foto - SÖZCÜ, 9 Kasım 2016:

SÖZCÜ, 9 Kasım 2016: "ŞEHİTLERİMİZİN CENAZELERİ KALKARKEN NEREDEYDİNİZ?" Bozu saat bile, 24 saatte iki defa doğru vakti gösterir. Bu kemalist Sözcü de, bozuk saat ama. Bakın burda doğruyu göstermiş. Aynı gün, kemalist Cumhuriyet'in, AB ve HDP'lileri savunarak manşet attığı gün, doğru olarak, AB'lı elçileri eleştirmiş. HDP'nin grup toplantısına katılan Belçika, Yunanistan, Almanya büyükelçilerinin fotoğraflarını yayınlayıp, "Şehitlerin cenazeleri kalkarken, neredeydiniz" diye sormuş. Sözcü bu nüshasında doğru soruyu sormuş.. Ama hatırlatalım, bu gazete, 2015 seçimlerinde HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmıştı. Sırf Erdoğan'ı devirebilmek için.. 2018'de hakeza, CHP-İP ortaklığının gizli ittifakındaki HDP'yi görmezden gelmişti.. Yine amaç, Erdoğan'ı devirmek idi.

#9
Foto - YENİÇAĞ, 9 Kasım 2016:

YENİÇAĞ, 9 Kasım 2016: "PKK DESTEKÇİSİ BELÇİKA MECLİS'TE" Sözcü gibi Yeniçağ da, Belçika büyükelçisinin, HDP grubuna katılmasını eleştirmiş. İyi de, bugün o HDP ile, Yeniçağ'ın patronu Ahmet Çelik'in Partisi İP, kolkola.. Haydi, Yeniçağ bir manşet daha atsın: "PKK destekçisi İP ile kolkola" desin!

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