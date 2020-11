Kemalist Sözcü bozuk saat ama bakın burada doğruyu göstermiş

CUMHURİYET, 9 Kasım 2014: "BİZ TÜRKİYE'NİN İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞÇILARIYIZ" Bugün Almanya'da kaçak yaşayan Can Dündar'ın Cumhuriyet gazetesindeki dizi yazısı sürüyor.. Deniz Gezmiş, babasına demiş ki, "Biz Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşçılarıyız". Öyle midir, değil midir, tartışırız. Deniz Gezmiş'in aldatıldığını söyleriz. Peki bu diziyi yayınlayan Can Dündar için ne diyelim? Deniz Gezmiş üzerinden raht devşirmeye çalışan Can değil mi, İstanbul'da ayrı, Bodrum'da ayrı yalısı olan.. Deniz Gezmiş'in bir kürk edinme hikayesini, ballandıra ballandıra anlatanlar, onlarca milyon dolarlık o yalıları nasıl aldılar, bir de onu anlatsalar ya..