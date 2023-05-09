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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

2023-05-09 09:31:18
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, terör örgütü PKK yöneticilerinden peş peşe destek mesajları alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya da sözler vermeyi sürdürüyor. The Economist'e "Siz ne derseniz o" sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Alman basınına konuştu. Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu, "AB'nin tüm istediklerini yerine getireceğiz" dedi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için 'Özgürlük' vaatlerini her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararlarına atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından AİHM'in teröristbaşı 'Öcalan' kararı akıllara geldi..

#1
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Türkiye seçimleri dünyanın yakın markajında... ABD ve Batı medyası tarafsızlığı rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya Türkiye'yi şikayet ediyor.

#2
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Alman Tagesthemen'e konuşan Kılıçdaroğlu, farklı Türkiye planlarından, Suriye politikasından bahsetti. Kendisini Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz'e benzetti.

#3
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ Son 20 yılda demokrasinin kan kaybettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, demokrasiyi geri getirmek için önce parlamenter sisteme geçişin sağlanacağını söyledi.

#4
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

'ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ" Anayasayı değiştireceğini, siyasi ahlak yasası çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, halletmesi gereken çok şey olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin yeni fasıl açmasını beklemeden AB'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağını söyledi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Özgürlük sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hukuk sistemini Almanlara şikayet etti. AİHM'nin bu konuda kararını verdiğini, iki ismin salıverilmeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "21. yüzyıl Türkiye'sinde kimse fikrini söylediği için hapse atılmamalıdır. İfade özgürlüğünün hapisle cezalandırıldığı bir Türkiye'yi kategorik olarak reddediyoruz." dedi.

#5
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu ayrıca 'Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi olmak onurdur' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, muhalefet bloğun AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele etmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

#6
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

ÖCALAN KARARINI DA UYGULAYACAK MI? Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması akıllara 'AİHM'in Öcalan kararı da uygulayacak mı?' sorusunu getirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, daha önce Binlerce masum insanın kanı elinde olan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu iddiasıyla Ankara'ya karşı 2003 yılında Strasbourg Mahkemesi önünde açtığı davada Öcalan'ı kısmen haklı bulmuştu.

#7
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Mahkeme, 2009 yılından önceki dönemdeki tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu sonucuna varmıştı. AİHM, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili olarak ise şartlı salıverme olanağı tanınması gerektiğini belirtmişti.

#8
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Kararda, Öcalan'ın sadece cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve aile üyeleri ve avukatlarının ziyaretlerini kolaylaştırmasıyla tıbbi olanaklar sağlamasının yeterli olmayacağı belirtilerek, ''başvuruyu yapanla (Öcalan) aynı koşullar altındaki tutuklular için 'şartlı tahliye' imkanları sağlayacak yasal mekanizmaların oluşturulması gerektiği' belirtildi.

#9
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

AİHM'in kararlarını uygulayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları "AİHM'in Öcalan kararını da uygulayacak mı?" yorumlarına neden oldu.

#10
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2022'nin Eylül ayında dört grup komite kararıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

#11
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

2017 yılında terör örgütü PKK ve FETÖ ile bağlantısı olduğu belirtilen ve 'terör örgütü propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gerekçesiyle tutuklanan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel için Türkiye'ye baskı yapmıştı Müslüman halkın inancına da el atan AİHM, Türkiye'den 'zorunlu din dersi' uygulamasına son verilmesini isteyerek skandal bir talepte bulunmuştu.

#12
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDALLARLA DOLU YAZI Erdoğan'ın gitmesi üzerine yaratılan bir kampanya dilini yöneten Batı medyası, Türkiye'yi kaos, kriz ve anti-demokratik bir ortam bekliyor algısını bu kez de Kılıçdaroğlu'nun katkısıyla pekiştirdi. "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi kurtarın" gibi skandal ifadelerle gündeme gelen The Economist, son olarak kalemi, Kılıçdaroğlu'na verdi. Makalesinde Türkiye'de "demokrasi olmadığı" sözlerine yer veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi halinde koşulsuz şartsız Batı'nın izinden gideceğini yineledi.

#13
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

"SEÇİMLER DEMOKRATİK DEĞİL" VURGUSU Seçimlere katılımda dünyanın en yüksek seviyelerinden birine sahip olan Türkiye için "anti-demokratik" vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu yazısında, "Anti-demokratik ve otoriter bir hükümete karşı Türkiye'deki demokratları bir araya getirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve geniş bir demokrasi koalisyonu kurmayı başardık." ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

TÜM DÜNYAYA KONUŞAN KOALİSYONUN "SUSTURULUYORUZ" İDDİASI Sık sık yabancı medyaya demeç veren Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonun "susturulduğunu" iddia ederek "İktidar partisinin muhalefeti susturmak için sürekli baskı uyguladığı, mevcut adaletsiz ve otoriter koşullarda dahi seçimlerle barışçıl bir yönetim değişikliğinin mümkünatını göstereceğiz." Sözlerine yer verdi.

#15
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

"BATI'NIN SÖZÜNDEN ÇIKMAYACAĞIZ" Sömürgecilik karşıtı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye her daim Batı'nın gururlu bir üyesi olacaktır. Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, Batı saflarının bir parçasıdır ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir. Kuracağımız hükümet bizi siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak Batılı müttefiklerimize yaklaştıracaktır." diyerek Batı'ya bir kez daha koşulsuz şartsız itaat edeceğini söyledi.

#16
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

"İDEAL OLAN NE VARSA BATI'DADIR" ANLAYIŞI "14 Mayıs'ta [kazanacağımız] zafer, Türkiye'nin Batı'ya yönelimini de eski haline kavuşturacak. Bu yönelim bir idealin yansımadır. Türkiye açısından Batı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve eşitlik anlamına geliyor" diyerek Batı'yı idealize eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada bağımsız bir anlayışı rafa kaldıracağının da sinyallerini verdi.

#17
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Batı'ya bağlılık sözüne Akdeniz'i de dahil eden Kılıçdaroğlu, bölgedeki siyasi konular için "uluslararası koalisyon" çağrısında bulundu. Terör suçlarından tutuklu bulunan, 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden ve sık sık AİHM'i işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hükümet olarak, AB katılım sürecini yeniden başlatmak ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma taahhüdünde bulunmasını sağlamak için yapıcı şekilde çalışacağız" sözleriyle gelecek planlarına da yer verdi.

#18
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

Terör suçlarından tutuklu bulunan, 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden ve sık sık AİHM'i işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hükümet olarak, AB katılım sürecini yeniden başlatmak ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma taahhüdünde bulunmasını sağlamak için yapıcı şekilde çalışacağız" sözleriyle gelecek planlarına da yer verdi.

#19
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

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