2023-05-09 09:31:18 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, terör örgütü PKK yöneticilerinden peş peşe destek mesajları alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya da sözler vermeyi sürdürüyor. The Economist'e "Siz ne derseniz o" sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Alman basınına konuştu. Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu, "AB'nin tüm istediklerini yerine getireceğiz" dedi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için 'Özgürlük' vaatlerini her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararlarına atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından AİHM'in teröristbaşı 'Öcalan' kararı akıllara geldi..