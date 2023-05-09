Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler! Öcalan’ın umudu Kılıçdaroğlu

'ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ" Anayasayı değiştireceğini, siyasi ahlak yasası çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, halletmesi gereken çok şey olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin yeni fasıl açmasını beklemeden AB'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağını söyledi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Özgürlük sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hukuk sistemini Almanlara şikayet etti. AİHM'nin bu konuda kararını verdiğini, iki ismin salıverilmeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "21. yüzyıl Türkiye'sinde kimse fikrini söylediği için hapse atılmamalıdır. İfade özgürlüğünün hapisle cezalandırıldığı bir Türkiye'yi kategorik olarak reddediyoruz." dedi.