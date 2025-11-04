  • İSTANBUL
Kellik sorunu tarihe karışıyor!

Giriş Tarihi:
Kellik sorunu tarihe karışıyor!

Kellik tedavisine yönelik umut verici yeni bir araştırma yayımlandı Farelerde yapılan bir çalışmada, deri altındaki saç kökleri çevresindeki yağ hücrelerinin uyarılmasıyla yalnızca 20 gün içinde saç çıkışının yeniden başladığı gözlemlendi. Çalışma, Tayvan Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütüldü ve derideki tahriş ya da yaralanmaların neden saç büyümesini tetiklediğine dair mevcut bilgileri temel aldı. Araştırmacılar, bu mekanizmaların nedenini ortaya koymak ve saç dökülmesi tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırdı.

Foto - Kellik sorunu tarihe karışıyor!

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede şunları belirtti: “İnsanların çoğunun vücudu, ilk koruma bariyeri işlevi gören yoğun bir tüy tabakasıyla kaplıdır. Deride meydana gelen tahriş veya yaralanmalar, bu koruma bariyerinin yeniden oluşturulması için sinyal gönderir.” Araştırmada farelerin tüyleri tıraş edildi ve kimyasal tahriş ediciler veya ısı kullanılarak hafif cilt yaralanmaları oluşturuldu. Hasarlı bölgelerdeki saç büyümesi, normal deriyle karşılaştırıldı.

#2
Foto - Kellik sorunu tarihe karışıyor!

Sonuçlar, bu tahrişin inflamasyonu tetiklediğini ortaya koydu. Bu süreçte bağışıklık hücrelerinden makrofajlar bölgeye yönelerek yağ hücrelerine (adipositlere) sinyal gönderdi. Bu hücreler de yağ asitleri salgılayarak saç köklerindeki kök hücrelerin yeniden aktif hale gelmesini sağladı.

#3
Foto - Kellik sorunu tarihe karışıyor!

Araştırmacılar, “Bu bağlamda, adiposit aktivasyonunun, bağışıklık hücrelerinin tetiklediği lokal inflamasyon zincirinin aşağısında gerçekleştiğini gösteriyoruz,” diye yazdı. Araştırma ekibi, aynı yağ asitlerinden oluşan bir serumu doğrudan farelerin derisine uygulayarak, yaralanma olmadan da saç çıkışının uyarılıp uyarılamayacağını test etti. Sonuçta, bu yöntemle de yaklaşık 20 gün içinde saç yeniden çıktı.

