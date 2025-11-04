Kellik sorunu tarihe karışıyor!

Kellik tedavisine yönelik umut verici yeni bir araştırma yayımlandı Farelerde yapılan bir çalışmada, deri altındaki saç kökleri çevresindeki yağ hücrelerinin uyarılmasıyla yalnızca 20 gün içinde saç çıkışının yeniden başladığı gözlemlendi. Çalışma, Tayvan Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütüldü ve derideki tahriş ya da yaralanmaların neden saç büyümesini tetiklediğine dair mevcut bilgileri temel aldı. Araştırmacılar, bu mekanizmaların nedenini ortaya koymak ve saç dökülmesi tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırdı.