2024-08-29 16:52:25 Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı
FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertli yönetimde transfer çalışmaları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un takımdan ayrılmasının ardından yıldız isimle de yollar ayrıldı. İşte Mourinho'nun takımda istemediği yıldızın yeni adresi...