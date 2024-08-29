  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
9
Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

2024-08-29 16:52:25
Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertli yönetimde transfer çalışmaları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un takımdan ayrılmasının ardından yıldız isimle de yollar ayrıldı. İşte Mourinho'nun takımda istemediği yıldızın yeni adresi...

#1
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu farklı galibiyet ile moral bulan Kanarya, Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

#2
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

#3
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

Bu futbolculardan birisi de Emre Mor. Son olarak futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.

#4
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu. Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

#5
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

Kontratının son yılına giren Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı bildirildi.

#6
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan milli sağ kanat, kırmızı-siyahlılarda 13 maçta 841 dakika süre aldı.

#7
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

Öte yandan Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye veda eden Joshua King'in yeni takımı belli oldu... Norveçli forvet, Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile anlaşmaya vardı.

#8
Foto - Kelle avcısı Mourinho: Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor sonrası bir ayrılık daha! Mourinho istemedi, Fransız ekibiyle resmen anlaştı

32 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli takımda 54 maçta forma giyerken 12 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Ülker açıkladı: Beş yıl süren bir yatırımsızlık dönemi yaşadık.
Ekonomi

Murat Ülker açıkladı: Beş yıl süren bir yatırımsızlık dönemi yaşadık.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, LinkedIn hesabından son röportajını yayımladı. Birçok alanda insanlara tavsiyeler veren Mur..
Rusya'dan şantaj ve tehdit: Türkiye üzerinde planlarımız var
Ekonomi

Rusya'dan şantaj ve tehdit: Türkiye üzerinde planlarımız var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile transit anlaşmasını uzatmaması kararının Avrupa'nın zararına olacağını açıklarken, Rus..
70 yıllık dev şirket iflas etti! Herkesin bildiği marka tarihe karışıyor
Ekonomi

70 yıllık dev şirket iflas etti! Herkesin bildiği marka tarihe karışıyor

Ekonomi verilerindeki son yıllardaki değişiklik ve maliyetlerin artması gibi bazı nedenler köklü şirketlere zor günler yaşatıyor. Son olarak..
Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!
Spor

Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!

Galatasaray içindeki karmaşıklık ve Şampiyonlar Ligi’ne kalamama nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Okan Buruk’un g..
Genç kıza herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı
Yerel

Genç kıza herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı

Bursa'da tartıştığı arkadaşının yüzünü sıkmasına öfkelenen genç, genç kızı herkesin gözü önünde arka arkaya yumruk attıktan sonra kaçmaya ba..
Bakan Bolat: Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız, uygulamayı genişletmiyoruz
Gündem

Bakan Bolat: Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız, uygulamayı genişletmiyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil pasaportun kapsamının genişletileceğine yönelik iddialara son noktayı koydu. Uygulamalarda yeşil pasaport b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23