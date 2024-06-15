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Yaşam
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Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

2024-06-15 22:16:47
Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Ankara’da bulunan bazı park ve bahçelerde, farklı kelebek türleri güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir.

#2
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli gözle zor görülebilen pullarla örtülüdür. Pullar, uçları yassılaşarak genişlemiş kıllardır. Ufak sarsıntılarda koparlar. İki çift olan kanatlarının büyüklüğü türlere göre değişir. Pek az türde ve bazı türlerin dişilerinde kanat bulunmaz.

#3
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Ağız organları, yalnız çiçek tozu (polen) ile geçinen "Micropterygidae" kelebek familyasında çiğneyicidir. Tüylü başlarında büyükçe iki petek göz ve çoğunda iki nokta (osel) göz bulunur.

#4
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Kelebekler faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar. Gece kelebekleri kalın ve ağır vücutlarıyla alaca karanlıkta veya gece uçarlar.

#5
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

İnce kıl gibi olan antenlerinin ucu sivridir. Bazı türlerde antenlerde birer dizi tüy bulunduğundan tarak görünümündedirler.

#6
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Genellikle renkleri mattır.

#7
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Hızlı uçucudurlar.

#8
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Bu uçucular diğer kelebeklere göre daha hızlı uçarlar fakat daha az uçarlar.

#9
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Tehlike anında sürüden ayrılarak farklı yönlere kaçışırlar ve tehlike bittiğinde tekrar toplanırlar.

#10
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Gündüz kelebekleri gece istirahat edip, gündüz uçarlar. İnce ve hafif vücutludurlar. Anten uçları topuzludur.

#11
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Kanatları renk ve desenlerle süslüdür. Uçuşları yavaştır. Bir yere konduklarında kanatlarını yukarıya dik tutarlar. Gece kelebekleri ise dinlenme hâlinde kanatlarını çatı gibi gövdelerinin üzerine kapatırlar veya tamâmen açık bırakırlar. Bu kâideler bütün kelebekler için geçerli değildir.

#12
Foto - Kelebekler güzellikleriyle hayran bıraktı

Meselâ; Skiperler pervâne olmadığı halde antenleri incedir. Vücutları kalın ve renkleri mattır. Gündüz uçarlar. Çoğunlukla pervanelerle karıştırılırlar.

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