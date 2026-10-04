KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, 2017 yılından bugüne kadar CİMER üzerinden gelenler de dahil kişisel verilerin korunmasına ilişkin 72 bin 500 başvuru aldıklarını, bunların yaklaşık 69 binini sonuçlandırdıklarını açıkladı. Bilir, "Bize şikayet üzerine veya ihbar şeklinde birtakım başvurular geliyor. Bu ihbarlar ve şikayetler genelde vatandaşların temel bir hakkı olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bağlamında gerçekleştirilmektedir. Biz, bu incelemeler sonucunda birtakım yaptırımlar ve idari para cezası uygulamaktayız" dedi.