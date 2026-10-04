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KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

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AA Giriş Tarihi:

KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, 2017 yılından bugüne kadar CİMER üzerinden gelenler de dahil kişisel verilerin korunmasına ilişkin 72 bin 500 başvuru aldıklarını, bunların yaklaşık 69 binini sonuçlandırdıklarını açıkladı. Bilir, "Bize şikayet üzerine veya ihbar şeklinde birtakım başvurular geliyor. Bu ihbarlar ve şikayetler genelde vatandaşların temel bir hakkı olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bağlamında gerçekleştirilmektedir. Biz, bu incelemeler sonucunda birtakım yaptırımlar ve idari para cezası uygulamaktayız" dedi.

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Foto - KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

KVKK Başkanı Prof. Dr. Bilir, Kurumun 2017'den bu yana kişisel verilerin korunmasına ilişkin vatandaşlardan gelen başvuruları aldığını ve sonuçlandırdığını söyledi.

#2
Foto - KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

Kişisel verilerin korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Bilir, şöyle devam etti:

#3
Foto - KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

Kişisel verilerin korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Bilir, şöyle devam etti:

#4
Foto - KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

ÇOCUKLARA YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK FAALİYETLERİ Bilir, vatandaşların kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmesi amacıyla seminer, konferans ve toplantılar düzenlediklerini anlattı.

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Foto - KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

Çocuklara yönelik de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bilir, dijital okuryazarlık konusunda çocukların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

#6
Foto - KVKK’ya yapılan başvuruların yüzde 95’i sonuçlandırıldı

Bilir, farklı sektörlere yönelik rehberler de hazırladıklarını ifade ederek, "Rehber dediğimiz zaman kanunun o sektöre uygulanması, en son avukatlara yönelik rehberi, tanı laboratuvarlarına yönelik rehberi yayınladık." diye konuştu.

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