Kazılar 75 yıldır sürüyor! Orada Asurlular’dan önce kimler yaşadı?

Kulakoğlu, Kültepe'deki kerpiç yapıların o çağda Anadolu'daki en büyük yapılardan olduğunu söyledi. Açmalarda gözle görülmeyen ancak mikroskobik olarak tespit edilebilen bazı veriler elde ettiklerini belirten Kulakoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle bizim paleobotanik dediğimiz eski çağ botaniği anlamında buradan çıkan bitki, tohum kalıntıları, sıva kalıntısı, kemik kalıntısına kadar incelenen birçok materyal var. Bunları da araştırmaya devam ediyoruz. Örneğin bu açma içindeki bir fırının köşesindeki yanık kalıntıdan bir ekmek parçası geldi. Şimdiye kadar bizim kolay kolay gözle tespit edemediğimiz bir buluntu ama bunlar mikroskobik ortamda çok rahat görülebiliyor. Bir milim civarında bir kalıntı, bunu normal insan gözüyle görmemiz mümkün değil. Yardımcı bilimlerin desteğiyle bu tür sonuçlara ulaşmak da mümkün olabiliyor. Türkiye'deki laboratuvarlar bizim en büyük yardımcımız. Örnek olarak Erciyes Üniversitesinin bir laboratuvarı var, işbirliğiyle ekmek kalıntısından diğer bitkisel kalıntılara kadar görmek mümkün oluyor."