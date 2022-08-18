  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Kazı çalışmalarında ilginç bulgu! Kayserili gururlanmasın da ne yapsın

2022-08-18 14:47:33
Kazı çalışmalarında ilginç bulgu! Kayserili gururlanmasın da ne yapsın

Kültepe’de yapılan kazı çalışmaları sırasında Hellenistik Dönem’de (MÖ 3. ve 2. yüzyıllar) Rhodos ve Thasos adasında üretilen ürünlerin ithal edildiğine dair arkeolojik veriler elde edildi.

#1
Foto - Kazı çalışmalarında ilginç bulgu! Kayserili gururlanmasın da ne yapsın

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum ören yerinde kazı çalışmaları yaklaşık 75 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor. Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde bu sezon yürütülen çalışmalarda ilk kez Kayseri’nin Hellenistik Dönem’de uzak coğrafyalarla olan ilişkileri kanıtlanmış oldu. Kültepe Kaniş Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz’ün aktardığı bilgilere göre, 75 yıldır kazı çalışmaları devam eden Kültepe’de 2022 kazı sezonunda höyüğün hemen hemen merkezinde tespit edilen Hellenistik Dönem’e ait yapılar üzerindeki çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı.

#2
Foto - Kazı çalışmalarında ilginç bulgu! Kayserili gururlanmasın da ne yapsın

Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz, "Bunlardan biri Kayseri’nin Hellenistik Dönem’deki ticari ilişkilerine ışık tutacak verilerdir. Bununla ilgili olarak iki mühürlü amphora kulp parçası tespit edilmiştir. Antik Çağ ticaretinde zirai maddelerin ihracatında kullanılan bu amphoralar, Kültepe’ye ve Kayseri’ye bölge dışından gelen tüketim ürünlerinin kanıtıdır. Bu yıl tespit edilen amphora kulplarından birinin üzerinde Rhodos adasına, diğerinin üzerinde ise Thasos adasına ait mühür bulunmaktadır. Rhodos adasına ait örnek üzerinde yönetici Kleonymos II'ye ait mührü taşımaktadır ve onun yöneticilik tarihi MÖ 182 yıllarıdır. İkinci mühür Thasos adasına ait yönetici Gorgos’un ismini taşımaktadır. Onun faaliyet yılları ise MÖ 226-208'dir. Bu iki örnek Kültepe’nin Hellenistik Dönem’de Rhodos adası ve Thasos adasına ait ürünleri kullandığını göstermektedir. Bu ürünlerin burada yaşayan halk tarafından tercih edilmesi ise sosyo-ekonomik yapı hakkında ipucu vermektedir. Bu bağlamda baktığımızda şehirde alım gücü yüksek beğeni sahibi kesimin yaşadığını görmekteyiz. Bu önemli veriler, kısıtlı alanlarda yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Burada yapılacak olan Hellenistik Dönem kazıları ve bu kazılardan elde edilecek yeni veriler, şüphesiz ki Kayseri’nin ve Kültepe’nin Hellenistik Dönem kültürünün daha açık bir şekilde anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kazı çalışmalarında ilginç bulgu! Kayserili gururlanmasın da ne yapsın

Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu ve Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz, kazıların yürütülmesine destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Türk Tarih Kurumuna, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ve Kültepe’de özellikle Hellenistik Dönem çalışmalarının yoğunlaşmasına destek sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine teşekkür etti.

'Benzin ve motorin 12 liraya düşecek 'demişti! Tahminini güncelledi: Akaryakıta dev indirim o zaman gelecek
Ekonomi

'Benzin ve motorin 12 liraya düşecek 'demişti! Tahminini güncelledi: Akaryakıta dev indirim o zaman gelecek

Brent petrolde düşüş devam ederken Emtia Uzmanı ekonomist Zafer Ergezen'den akaryakıt fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler geldi. Ergezen, ..
Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...
Ekonomi

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Petrol Sanayi Derneği tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında benzin satışları yüzde 5,86 ve motorin satışlarında ise yüzde 5,55'l..
Holiganlığın sonu! Ersan Şen kendi maskesini indirdi
Gündem

Holiganlığın sonu! Ersan Şen kendi maskesini indirdi

Kamuoyunda 'Herşeyolog' olarak bilinen ve ekranlarda bağırarak muhalefet yaptığını zanneden Ceza Hukukçusu Ersan Şen, HDP ile kol kola girer..
Sosyal medyayı salladı! Tuğçe Kazaz’dan Koç Grubu’na şok sözler
Siyaset

Sosyal medyayı salladı! Tuğçe Kazaz’dan Koç Grubu’na şok sözler

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabı üzerinden Koç Grubu ile ilgili dikkat çeken sözler sarfetti. Grubun kârını 5 katına çıkarmasına..
Ukrayna'ya giden Erdoğan'ın heyetinde dikkat çeken isim!
Gündem

Ukrayna'ya giden Erdoğan'ın heyetinde dikkat çeken isim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya gitti. Burada Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek ola..
Koronavirüsten şok eden haber! Bir etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak
Gündem

Koronavirüsten şok eden haber! Bir etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak

Koronavirüs yoğunluğu azalsa da hastalık insanda kalıcı etkilere sebep oluyor. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir açıklama korkutan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23