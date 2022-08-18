Kazı çalışmalarında ilginç bulgu! Kayserili gururlanmasın da ne yapsın

Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz, "Bunlardan biri Kayseri’nin Hellenistik Dönem’deki ticari ilişkilerine ışık tutacak verilerdir. Bununla ilgili olarak iki mühürlü amphora kulp parçası tespit edilmiştir. Antik Çağ ticaretinde zirai maddelerin ihracatında kullanılan bu amphoralar, Kültepe’ye ve Kayseri’ye bölge dışından gelen tüketim ürünlerinin kanıtıdır. Bu yıl tespit edilen amphora kulplarından birinin üzerinde Rhodos adasına, diğerinin üzerinde ise Thasos adasına ait mühür bulunmaktadır. Rhodos adasına ait örnek üzerinde yönetici Kleonymos II'ye ait mührü taşımaktadır ve onun yöneticilik tarihi MÖ 182 yıllarıdır. İkinci mühür Thasos adasına ait yönetici Gorgos’un ismini taşımaktadır. Onun faaliyet yılları ise MÖ 226-208'dir. Bu iki örnek Kültepe’nin Hellenistik Dönem’de Rhodos adası ve Thasos adasına ait ürünleri kullandığını göstermektedir. Bu ürünlerin burada yaşayan halk tarafından tercih edilmesi ise sosyo-ekonomik yapı hakkında ipucu vermektedir. Bu bağlamda baktığımızda şehirde alım gücü yüksek beğeni sahibi kesimin yaşadığını görmekteyiz. Bu önemli veriler, kısıtlı alanlarda yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Burada yapılacak olan Hellenistik Dönem kazıları ve bu kazılardan elde edilecek yeni veriler, şüphesiz ki Kayseri’nin ve Kültepe’nin Hellenistik Dönem kültürünün daha açık bir şekilde anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.