Kazı çalışmaları başladı! O sarayın "kuşhanesi" gün yüzüne çıkıyor

"Sarayın güney doğusundaki av sahasında kazı çalışmalarına başladık ve 20'nin üzerindeki yapıya sahip Kubadad'da bir bina daha ortaya çıkardık. Bu, kareye yakın, dikdörtgen planlı bir yapı. Şu an dört duvarı temel seviyesinin biraz üzerinde görülmekte, kısmen de zemine ulaşıldı ancak kazılarımız daha çok başında, ilerleyen süreçte bu sezon tamamen ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Buranın bir kuşhane, avcı kuşların yetiştirildiği, korunduğu bir yer veya bir gözetleme kulesi olabileceğini düşünüyoruz. Av seremonisine müdahale edilen bir kule de olabilir. Bunların hepsi arkeolojik çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkacak. Bu da bu yıl bizi heyecanlandıran yeni verilerimiz arasında." Çeken, kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin destek verdiğini sözlerine ekledi.