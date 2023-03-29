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Yaşam
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Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

2023-03-29 15:02:17
Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

Nisan ayına kısa bir süre kala, Kazdağları'nda kar sürpriz yaşandı.

#1
Foto - Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

Balıkesir’in Havran ve Edremit ilçesi yükseklerinde gece başlayan sürpriz kar yağışı Kazdağları’nı beyaza bürüdü. Kazdağları’nın beyaz güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

#2
Foto - Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

Gece saatlerinde Kazdağları’nda başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Sabah saatlerine kadar süren kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

#3
Foto - Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

Kazdağları’nın Kumluca, Hanlar, Eybek bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreye ulaştı. Kazdağları'nda kar güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

Kazdağları’nda yaşayan Gülsüm Yalazı “Kar yağışı gece başladı. Beklemiyorduk bu kar yağışını. Bu sene çok kar olmadı. Keşke bu kar daha önce yağsaydı. Bölgede bahar geldi çiçekler açtı. İnşallah don olayı olmaz” dedi.

#5
Foto - Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

Yetkililer Edremit Yenice Karayolu'nu kullanan sürücülere buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını isterken ekipler ise bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - Kazdağları'ndan tabloluk manzaralar

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