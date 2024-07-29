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Yaşam
7
Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

2024-07-29 09:35:59
Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Kazdağları’nda Şahinderesi Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi helikopter ile kurtarıldı.

#1
Foto - Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi jandarma tarafından helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı.

#2
Foto - Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi’nde Kazdağları’nda bulunan Şahin Deresi Kanyonu’na yürüyüş yapmak için çıkan 10 kişilik grup dönüş yolunda havanın kararmasıyla kayboldu. Grupta bulunan A.T. saat 21.30’da 112 ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulundu.

#3
Foto - Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Şehrin ışıklarını gördüklerini ve ilerleyemediklerini ifade eden A.T.’nin ihbarı üzerine bölgeye, Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp şahıslara ulaşmak üzere 8 asayiş timi, 1 JASAT timi, 1 Köpek arama timi, 1 Komando Asayiş Timi görevlendirildi.

#4
Foto - Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Gecenin ilerleyen saatlerinde İHA (insansız Hava Aracı) desteği ile kayıp 10 kişinin yeri tespit edilmesi için çalışma yapıldı. Saat 01.00 sıralarında grubun yeri tam olarak tespit edildi. Bölgenin sarp ve ulaşımın çok zorlu olması nedeniyle 10 kişinin helikopter ile alınmasına karar verildi.

#5
Foto - Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Sabah saatlerinde Aydın’dan bölgeye sevk edilen Jandarma’ya ait Sikorsky H-70 Black Hawk helikopteri tespit edilen 10 kişi için havadan kurtarma faaliyetine başladı.

#6
Foto - Kazdağları’nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Yapılan çalışma ile mahsur kalan 10 kişi güvenli bölgeye sevk edildi. Kurtarılan 10 kişi ambulanslar ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş kurtarılan 10 kişini sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

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